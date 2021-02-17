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Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 08:37
Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Постоянное чувство голода? Невозможность насытиться? На это есть причины и точно определить их может только специалист. О самых основных рассказала врач диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

На своей странице в Instagram она назвала топ-7 причин отсутствия чувства сытости у худеющих.

А вы уверены, что едите много?

Современный мир внушает нам, что есть нужно просто птичьими порциями, а хлеб, крупы, макароны - еда для 150 кг мужиков. На 700 калорий сыт не будешь. Для интереса сами 1 раз посчитайте в калькуляторе калорий сколько вы едите. Это должно быть не менее 1200 ккал.

Вы едите достаточно сытных продуктов?

Если ваш рацион строится из высококалорийных, но не сильно питательных продуктов, вы будете хотеть есть, несмотря на норму калорийности.
В рационе должны быть продукты:

  • богатые белком: рыба, Мясо, морепродукты, яйца, бобовые
  • богатые клетчаткой: хлеб, крупы, макароны, овощи и фрукты
  • растительные масла

Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ваш ужин не слишком ранний?

За три часа до сна довольно комфортная временная разница. Не надо не есть после 18.00. Этот миф очень давно себя изжил. Не каждый человек способен выдержать голодание 12-15 часов.

Вы правильно используете метод тарелки?

Если Вы кладете на тарелку вареную грудку, рис и брокколи и не наедетаестесь. Положите куриное бедро, рис с овощами и маслом, и запеченные разные овощи, включая морковь и свеклу. Вы не увеличите размер порции. Но будете сыты.

Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога

Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о влиянии сахара на кожу.

Кстати, диетолог Ольга Усенко рассказала о продуктах, богатых клетчаткой.

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