Почему я не наедаюсь? Топ-7 скрытых причин постоянного чувства голода от диетолога

А вы уверены, что едите много?

Современный мир внушает нам, что есть нужно просто птичьими порциями, а хлеб, крупы, макароны - еда для 150 кг мужиков. На 700 калорий сыт не будешь. Для интереса сами 1 раз посчитайте в калькуляторе калорий сколько вы едите. Это должно быть не менее 1200 ккал.

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Вы едите достаточно сытных продуктов?

Если ваш рацион строится из высококалорийных, но не сильно питательных продуктов, вы будете хотеть есть, несмотря на норму калорийности.

В рационе должны быть продукты:

богатые белком: рыба, Мясо, морепродукты, яйца, бобовые

богатые клетчаткой: хлеб, крупы, макароны, овощи и фрукты

растительные масла

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ваш ужин не слишком ранний?

За три часа до сна довольно комфортная временная разница. Не надо не есть после 18.00. Этот миф очень давно себя изжил. Не каждый человек способен выдержать голодание 12-15 часов.

Вы правильно используете метод тарелки?

Если Вы кладете на тарелку вареную грудку, рис и брокколи и не наедетаестесь. Положите куриное бедро, рис с овощами и маслом, и запеченные разные овощи, включая морковь и свеклу. Вы не увеличите размер порции. Но будете сыты.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)