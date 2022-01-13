Почему нельзя есть пюре с котлетой: диетолог рассказала про шлаки и токсины

Вы тоже любите пюре с котлеткой? Знаете, что картофель – крахмал, а для расщепления крахмала нужна щелочная среда?
А вот мясо – самый тяжелый высокобелковый продукт, для расщепления которого нужна кислотная среда!
Что же получается? Когда вы едите такие продукты вместе, то нейтрализуете и ту, и другую среду.
По химическому составу еда делится на белки, жиры и углеводы. Каждой из них нужна своя среда (кислая, нейтральная, или щелочная) + ферменты, чтобы перевариться.
Если Вы смешиваете не те продукты, то желудок начинает вырабатывать и кислоту, и щелочь, полностью нейтрализуя действие. Они образуют в организме шлаки, токсины, запускают процессы брожения и гниения.
Эти яды с помощью кровеносной системы разносятся по всему телу. Откуда ж тут взяться силам, энергии и здоровью в итоге?
Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Гоголева.⠀
Разные соки для усваиваемости продуктов – равно неусвоенная еда.
Для каждого вида белка организм должен вырабатывать определенные виды ферментов и соков, получается слишком большая нагрузка. Лучше распределить белок на разные приемы пищи.
Дело в том, что крахмал начинает расщепляться ферментом в слюне – птиалином и даже маленькая концентрация кислоты этот фермент разрушает.
Например, картофель, бананы, злаки и бобовые не стоит есть с продуктами, содержащими кислоты (ягоды, помидор).
Жиры замедляют переваривание белков, так как тормозят выработку ферментов желудочного сока. Но если добавить к блюду овощи, то вы нейтрализуете действие жиров и нормализуете усвояемость белка. Но овощи должны быть сырыми!
Из-за кислых продуктов пепсин будет выделяться гораздо медленнее, тормозя перевариваете белка.
Например: орехи и авокадо смешивать нельзя, а вот авокадо с бананами, сухофруктами и овощами – идеально.
Помните, именно от сочетания продуктов зависит наша молодость, Здоровье, энергия и жизненный тонус! Эти правила подойдут для людей, которые хотят восстановить здоровье.
Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет зимой, вирусы пройдут мимо.