UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почему нельзя есть пюре с котлетой: диетолог рассказала про шлаки и токсины

Автор: Татьяна Турчаникова

Вы тоже любите пюре с котлеткой? Знаете, что картофель – крахмал, а для расщепления крахмала нужна щелочная среда?

А вот мясо – самый тяжелый высокобелковый продукт, для расщепления которого нужна кислотная среда!

Что же получается? Когда вы едите такие продукты вместе, то нейтрализуете и ту, и другую среду.

По химическому составу еда делится на белки, жиры и углеводы. Каждой из них нужна своя среда (кислая, нейтральная, или щелочная) + ферменты, чтобы перевариться.

Если Вы смешиваете не те продукты, то желудок начинает вырабатывать и кислоту, и щелочь, полностью нейтрализуя действие. Они образуют в организме шлаки, токсины, запускают процессы брожения и гниения.

Эти яды с помощью кровеносной системы разносятся по всему телу. Откуда ж тут взяться силам, энергии и здоровью в итоге?

Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Гоголева.⠀

Основные запреты в сочетании продуктов

  • Белок и крахмал

Разные соки для усваиваемости продуктов – равно неусвоенная еда.

  • Белок и белок

Для каждого вида белка организм должен вырабатывать определенные виды ферментов и соков, получается слишком большая нагрузка. Лучше распределить белок на разные приемы пищи.

  • Кислота и крахмал

Дело в том, что крахмал начинает расщепляться ферментом в слюне – птиалином и даже маленькая концентрация кислоты этот фермент разрушает.

Например, картофель, бананы, злаки и бобовые не стоит есть с продуктами, содержащими кислоты (ягоды, помидор).

Как сочетать между собой продукты? (фото: pexels.com)

  • Белок и животный жир

Жиры замедляют переваривание белков, так как тормозят выработку ферментов желудочного сока. Но если добавить к блюду овощи, то вы нейтрализуете действие жиров и нормализуете усвояемость белка. Но овощи должны быть сырыми!

  • Кислота и белок

Из-за кислых продуктов пепсин будет выделяться гораздо медленнее, тормозя перевариваете белка.

  • Жир и сахар
  • Крахмал и сахар
  • Жир и жир

Например: орехи и авокадо смешивать нельзя, а вот авокадо с бананами, сухофруктами и овощами – идеально.

Помните, именно от сочетания продуктов зависит наша молодость, Здоровье, энергия и жизненный тонус! Эти правила подойдут для людей, которые хотят восстановить здоровье.

Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет зимой, вирусы пройдут мимо.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда