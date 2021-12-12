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Поддерживает печень и выводит токсины: нутрициолог назвала одно простое средство  

Автор: Татьяна Турчаникова

Если и есть растение, которое помогает как оздоровиться, так и омолодиться, то это алое вера! В мире насчитывается от 250 до 350 разновидностей алое и только 15 из них используют в лечебных целях.

Лечебными свойствами обладают алоэ вера и алое древовидное: первое успешнее лечит болезни внутренних органов, а второе - болезни кожи.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Алое (фото: instagram.com/evgeniia_health)

В алое вера входят:

  • Витамины А, группы В, С, Е.
  • Микроэлементы и минеральные вещества - кальций, калий, магний, хром, цинк и др.
  • Флавониды, антиоксиданты и органические кислоты.
  • Клетчатка, полисахариды, ферменты.

Полезные свойства алое:

  1. Бактерицидное и противовоспалительное - благодаря этим свойствам, растение используется в стоматологии для лечения десен, а также применяется для кожи головы, для устранения себореи и перхоти.
  2. Тонизирующее и антиоксидантное - именно поэтому алоэ входит в состав многих косметических средств. Растение оказывает благотворное влияние на кожу, оздоравливая и омолаживая ее, устраняя несовершенства и мелкие морщины.
  3. Регенерирующее и ранозаживляющее. Растение способно ускорять регенерацию кожи, поэтому является незаменимым для заживления ссадин, повреждений, ожогов, мозолей.

И для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com)

Сок алое при приеме внутрь

  • ускоряет регенерацию слизистой жкт
  • обладает мягким желчегонным
  • слабительным действием
  • мочегонным действием
  • поддерживает работу печени
  • благодаря бактерицидным свойствам, применяют при стрептококковых и стафилококковых инфекциях
  • поддерживает водный баланс и температуру тела
  • хорошо восстанавливает баланс электролитов после интенсивных тренировок
  • стабилизирует уровень сахара в крови
  • помогает выводить токсины из организма

Как принимать сок алое

Принимать по 1 ст. л. концентрата 2-3 раза в день.

Противопоказания:

- АИЗ, так как оказывает иммуномодулирующее действие

- повышенная секреция пищеварительных желез

- диарея

- геморрой

- нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона

- язвенный колит

- аппендицит

- боли в животе неясного генеза

- беременность

- гипертония

- нарушение функции почек

Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше диетолог рассказала, как не допустить ожирения у детей, все начинается с милых пухлых щечек.

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