Поддерживает печень и выводит токсины: нутрициолог назвала одно простое средство  

Если и есть растение, которое помогает как оздоровиться, так и омолодиться, то это алое вера! В мире насчитывается от 250 до 350 разновидностей алое и только 15 из них используют в лечебных целях.
Лечебными свойствами обладают алоэ вера и алое древовидное: первое успешнее лечит болезни внутренних органов, а второе - болезни кожи.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
В алое вера входят:
Полезные свойства алое:
И для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com)
Принимать по 1 ст. л. концентрата 2-3 раза в день.
Противопоказания:
- АИЗ, так как оказывает иммуномодулирующее действие
- повышенная секреция пищеварительных желез
- диарея
- геморрой
- нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона
- язвенный колит
- аппендицит
- боли в животе неясного генеза
- беременность
- гипертония
- нарушение функции почек
Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.
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