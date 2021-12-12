Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб  

Якщо і є рослина, що допомагає як оздоровитися, так і омолодитися, то це алое вера! У світі налічується від 250 до 350 різновидів алое і тільки 15 з них використовують в лікувальних цілях.
Лікувальними властивостями володіють алое вера і алое деревоподібне: перше успішніше лікує хвороби внутрішніх органів, а друге - хвороби шкіри.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
В алое вера входять:
Корисні властивості алое:
І для здоров'я, і для краси (фото: pexels.com)
Приймати по 1 ст. л. концентрату 2-3 рази на день.
Протипоказання:
- Аіз, так як надає імуномодулюючу дію
- підвищена секреція травних залоз
- діарея
- геморой̆
- порушення прохідності кишечника, хвороба Крона
- виразковий коліт
- апендицит
- болі в животі неясного генезу
- вагітність
- гіпертонія
- порушення функції нирок
Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше дієтолог розповіла, як не допустити ожиріння у дітей, все починається з милих пухких щічок.