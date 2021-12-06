Подкрашенный лосось и антибиотики: нутрициолог рассказала, какую рыбу точно нельзя покупать

Специалисты по питанию часто настаивают на том, что рыбу стоит покупать только дикую. Хоть мороженая, хоть соленая, она должна быть поймана в море, в самых чистых местах из возможных. А вот искусственно выращенную рыбу стоит избегать.
Такого же мнения придерживается нутрициолог Вероника Хуснутдинова, об этом она рассказала в своем Instagram.
Дикая, по-настоящему безопасная, качественная рыба, содержит полноценные легкоусвояемые белки, ценнейший жир, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, фосфор, йод, кальций, железо, магний, селен, цинк, витамины A, D, E, РР, группы В.
Какую рыбу нельзя покупать (фото: pexels.com)
Раньше нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет для желудка.