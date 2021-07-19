Чтобы не поднялся холестерин: врач рассказала, как часто можно есть яйца

Некоторые врачи до сих пор продолжают запрещать есть яйца своим пациентам, так как считают, что этот продукт может способствовать повышению холестерина.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьев в своем Instagram рассказала неизвестную многим правду про яйца.
Современные исследования показали, что ежедневное употребление 1-2 штук в день не способно привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Яйца не повышают холестерин!
Холестерин вреден, когда он окисленный, но большое количество антиоксидантов в яйцах защищает его от окисления. В яйцах мало насыщенных жиров и много ненасыщенных, которые наоборот, полезны. Холестерин настолько важен для организма, что он сам регулирует его количество. Если с пищей холестерина поступает мало, печень будет больше его производить.
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Нарушения на липидограмме чаще всего бывают вызваны проблемами в работе печени и желчевыводящих путей, снижением функции щитовидной железы, хроническим стрессом, чем переизбытком яиц.
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Регулярно включая яйца в свой рацион, вы улучшите состояние нервной системы, кожи, волос, ногтей, замедлите процесс старения и сможете похудеть.
Ограничивать яйца следует при заболеваниях почек, обострении патологий ЖКТ, аллергии.
Раньше нутрициолог рассказала, как питаться при проблемах с желчным пузырем.