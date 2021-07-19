Чтобы не поднялся холестерин: врач рассказала, как часто можно есть яйца

Современные исследования показали, что ежедневное употребление 1-2 штук в день не способно привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Яйца не повышают холестерин!

Яйца содержат массу полезностей (фото: pexels.com)

Холестерин вреден, когда он окисленный, но большое количество антиоксидантов в яйцах защищает его от окисления. В яйцах мало насыщенных жиров и много ненасыщенных, которые наоборот, полезны. Холестерин настолько важен для организма, что он сам регулирует его количество. Если с пищей холестерина поступает мало, печень будет больше его производить.

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Нарушения на липидограмме чаще всего бывают вызваны проблемами в работе печени и желчевыводящих путей, снижением функции щитовидной железы, хроническим стрессом, чем переизбытком яиц.

Польза яиц, о которой не все знают⠀

Яйца полезны, легко усваиваются, их легко купить и стоят относительно недорого. Калорийность: 70-90 ккал. Гликемический индекс: 48.

Яйцо содержит около 7 грамм белка, 5 грамм жира, железо, холин, витамины А, В2, В9, В12, Е, минералы: кальций, селен, цинк, магний. Полный комплекс незаменимых аминокислот, который усваивается на 95 %.

В желтке содержится больше белка, чем в самом белке. В белке нет жира.

Яйца богаты лецитином, который улучшает память и умственную работоспособность, восстанавливает мембраны клеток. Имеет мягкий желчегонный эффект.

Фолиевая кислота и цинк - помощники мужского и женского здоровья, иммунитета.

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Яйца - отличный завтрак (фото: pexels.com)

Аминокислота аргинин способствует выработке гормона роста, который уменьшает количество висцерального жира, стимулирует рост мышц, уплотняет кости и укрепляет соединительную ткань.

Если есть возможность, нужно отдавать предпочтение домашним яйцам от куриц свободного выпаса, которые, кроме зерна, клюют зеленую травку.

В продаже можно встретить яйца, обогащенные селеном или йодом, для этого эти микроэлементы добавляют в корм птице.

Яйца могут стать основой вашего белково-жирового завтрака. Вариантов приготовления немало: овощной омлет, пашот, глазунья, в составе салатов, домашнего майонеза.

Полезно чередовать яйца от разных видов птиц. Перепелиные, цесариные, индюшиные отличаются по микроэлементам и витаминам.

Регулярно включая яйца в свой рацион, вы улучшите состояние нервной системы, кожи, волос, ногтей, замедлите процесс старения и сможете похудеть.

Ограничивать яйца следует при заболеваниях почек, обострении патологий ЖКТ, аллергии.