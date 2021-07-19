Щоб не піднявся холестерин: лікар розповіла, як часто можна їсти яйця

Деякі лікарі досі продовжують забороняти їсти яйця своїм пацієнтам, бо вважають, що цей продукт може сприяти підвищенню холестерину.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єв у своєму Instagram розповіла невідому багатьом правду про яйця.
Сучасні дослідження показали, що щоденне вживання 1-2 штук в день не здатне привести до захворювань серцево-судинної системи. Яйця не підвищують холестерин!
Холестерин шкідливий, коли він окислений, але велика кількість антиоксидантів в яйцях захищає його від окислення. У яйцях мало насичених жирів і багато ненасичених, які навпаки, корисні. Холестерин настільки важливий для організму, що він сам регулює його кількість. Якщо з їжею холестерину надходить мало, печінка буде більше його виробляти.
Можете не відразу помітити: лікар назвала топ ознак зневоднення організму
Порушення на ліпідограммі частіше бувають викликані проблемами в роботі печінки і жовчовивідних шляхів, зниженням функції щитовидної залози, хронічним стресом, ніж надлишком яєць.
Допоможе простий чай: нутриціолог розповіла, як відновити сили після COVID-19
Регулярно включаючи яйця в свій раціон, ви поліпшите стан нервової системи, шкіри, волосся, нігтів, сповільните процес старіння і зможете схуднути.
Обмежувати яйця слід при захворюваннях нирок, загостренні патологій шлунково-кишкового тракту, алергії.
Раніше нутриціолог розповіла, як харчуватися при проблемах з жовчним міхуром.