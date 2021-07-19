Щоб не піднявся холестерин: лікар розповіла, як часто можна їсти яйця

Сучасні дослідження показали, що щоденне вживання 1-2 штук в день не здатне привести до захворювань серцево-судинної системи. Яйця не підвищують холестерин!

Яйця містять масу корисностей (фото: pexels.com)

Холестерин шкідливий, коли він окислений, але велика кількість антиоксидантів в яйцях захищає його від окислення. У яйцях мало насичених жирів і багато ненасичених, які навпаки, корисні. Холестерин настільки важливий для організму, що він сам регулює його кількість. Якщо з їжею холестерину надходить мало, печінка буде більше його виробляти.

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Порушення на ліпідограммі частіше бувають викликані проблемами в роботі печінки і жовчовивідних шляхів, зниженням функції щитовидної залози, хронічним стресом, ніж надлишком яєць.

Користь яєць, про яку не всі знають⠀

Яйця корисні, легко засвоюються, їх легко купити і коштують відносно недорого. Калорійність: 70-90 ккал. Глікемічний індекс: 48.

Яйце містить близько 7 грам білка, 5 грам жиру, залізо, холін, вітаміни А, В2, В9, В12, Е, мінерали: кальцій, селен, цинк, магній. Повний комплекс незамінних амінокислот, який засвоюється на 95 %.

У жовтку міститься більше білка, ніж в самому білку. У білку немає жиру.

Яйця багаті лецитином, який покращує пам'ять і розумову працездатність, відновлює мембрани клітин. Має м'який жовчогінний ефект.

Фолієва кислота і цинк - помічники чоловічого і жіночого здоров'я, імунітету.

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Яйця - відмінний сніданок (фото: pexels.com)

Амінокислота аргінін сприяє виробленню гормону росту, який зменшує кількість вісцерального жиру, стимулює ріст м'язів, ущільнює кістки і зміцнює сполучну тканину.

Якщо є можливість, потрібно віддавати перевагу домашнім яйцям від курок вільного випасу, які, крім зерна, клюють зелену травичку.

У продажу можна зустріти яйця, збагачені селеном або йодом, для цього ці мікроелементи додають в корм птиці.

Яйця можуть стати основою вашого білково-жирового сніданку. Варіантів приготування чимало: овочевий омлет, пашот, глазунья, в складі салатів, домашнього майонезу.

Корисно чергувати яйця від різних видів птахів. Перепелині, цесарині, індичі відрізняються за мікроелементами і вітамінами.

Регулярно включаючи яйця в свій раціон, ви поліпшите стан нервової системи, шкіри, волосся, нігтів, сповільните процес старіння і зможете схуднути.

Обмежувати яйця слід при захворюваннях нирок, загостренні патологій шлунково-кишкового тракту, алергії.