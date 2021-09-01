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Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 20:09
Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как очистить ЖКТ в домашних условиях? Ответ может быть развернутым, но начать стоит с чистого питания. К счастью, существуют полезные и вкусные блюда, способные насытить и оздоровить организм.⠀

Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум, в своем Instagram рассказала, как при помощи сезонных осенних продуктов приготовить салат, который поможет очистить кишечник.

Причина каждого заболевания - токсины в организме. Избавившись от них, мы избавимся от боли, недомоганий, болезней, целлюлита, сбросим лишний вес, обретем легкость и молодость тела, получим много жизненной энергии и долголетие.

В чистом, здоровом организме не паразитируют вирусы. Здоровые клетки их обезвреживают, выводят естественным способом. Человек на здоровом питании не болеет ОРВИ, туберкулезом, корью, свинкой, полиомиелитом, ротавирусом, энтеровирусом и так далее.

И, тем более, у организма без токсинов не бывает осложнений всех этих болезней. Не бывает желтых соплей, бронхитов, пневмоний, отитов, судорог, эпилепсии, цистита, пиелонефрита, артрита. Организму нечего выводить. Он уже все вывел, как и положено, - через кал и мочу.

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Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник

Здоровье организма начинается со здоровья ЖКТ (фото: instagram.com/biotorium)

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Все продукты, которые входят в этот салат, доступны каждому в любом супермаркете или на любом рынке, поэтому собрать ингредиенты никаких трудностей не составит.

Салат можно приготовить за считанные минуты, а затем дать ему настояться пару часов - и он готов к столу.

Салат "Чистка": как приготовить

Ингредиенты:

  • 1 сырая свекла
  • 1 морковь
  • 1 / 2 яблока
  • 2 огурца
  • пучок шпината
  • 5-6 перьев зеленого лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст. ложки тыквенного масла
  • сок половинки лимона

Приготовление:

1. Свеклу и морковь почистить, натереть на крупной терке.

2. Яблоко и огурцы нарезать, зелень и чеснок нашинковать.

3. Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и соком лимона.

4. Дать настояться 2-3 часа и подавать.

Приятного аппетита!

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