Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник
Как очистить ЖКТ в домашних условиях? Ответ может быть развернутым, но начать стоит с чистого питания. К счастью, существуют полезные и вкусные блюда, способные насытить и оздоровить организм.⠀
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум, в своем Instagram рассказала, как при помощи сезонных осенних продуктов приготовить салат, который поможет очистить кишечник.
Причина каждого заболевания - токсины в организме. Избавившись от них, мы избавимся от боли, недомоганий, болезней, целлюлита, сбросим лишний вес, обретем легкость и молодость тела, получим много жизненной энергии и долголетие.
В чистом, здоровом организме не паразитируют вирусы. Здоровые клетки их обезвреживают, выводят естественным способом. Человек на здоровом питании не болеет ОРВИ, туберкулезом, корью, свинкой, полиомиелитом, ротавирусом, энтеровирусом и так далее.
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И, тем более, у организма без токсинов не бывает осложнений всех этих болезней. Не бывает желтых соплей, бронхитов, пневмоний, отитов, судорог, эпилепсии, цистита, пиелонефрита, артрита. Организму нечего выводить. Он уже все вывел, как и положено, - через кал и мочу.
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Здоровье организма начинается со здоровья ЖКТ (фото: instagram.com/biotorium)
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Все продукты, которые входят в этот салат, доступны каждому в любом супермаркете или на любом рынке, поэтому собрать ингредиенты никаких трудностей не составит.
Салат можно приготовить за считанные минуты, а затем дать ему настояться пару часов - и он готов к столу.
Салат "Чистка": как приготовить
Ингредиенты:
- 1 сырая свекла
- 1 морковь
- 1 / 2 яблока
- 2 огурца
- пучок шпината
- 5-6 перьев зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
- 3 ст. ложки тыквенного масла
- сок половинки лимона
Приготовление:
1. Свеклу и морковь почистить, натереть на крупной терке.
2. Яблоко и огурцы нарезать, зелень и чеснок нашинковать.
3. Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и соком лимона.
4. Дать настояться 2-3 часа и подавать.
Приятного аппетита!
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