Докладний раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнути

Питання до дієтолога "Що ж робити із зайвою вагою?" часто вирішується дуже просто: правильним харчуванням.

"Я не розумію, звідки вона береться! Я практично нічого не їм! З повітря, чи що?",- ось таке доводиться часто чути від клієнтів, зізналася лікар-дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram.

Нічого не їсти - це не варіант (фото: pexels.com)

Ну по-перше, нічого не їсти - це поганий варіант. При голодуванні або великих перервах в прийомі їжі організм уповільнює обмін речовин (метаболізм). При уповільненому метаболізмі організм буде накопичувати навіть ту малість, яку з'їдаєте.

По-друге, треба пильніше розглянути свій раціон. Вага набирається тільки через вуглеводи. Ви точно не зловживаєте ними? Хліб, макарони, картопля, білий рис, цукор, солодощі. Якщо такі продукти у вашому раціоні в надлишку, то вага буде рости.

Щитовидка ні при чому: лікар назвала несподівані причини кома в горлі

Варто збалансувати харчування (фото: pexels.com)

Що робити, щоб почати худнути:

Почати їсти. 3-4 прийоми їжі. Стежити за кількістю білків, жирів. Вони часто бувають в дефіциті. Мінімізувати кількість швидких вуглеводів. Перенести всі вуглеводи на першу половину дня.

Детальне меню

Сніданок: в ідеалі, білково-жирової, щоб не було почуття голоду вже через годину і спокуси перекусити чимось солоденьким.

Якщо любите їсти вівсянку, додайте до сніданку пару варених яєць або бутерброд з жирною рибкою, печінкою тріски або авокадо.

Обід: білки, жири, вуглеводи. У вашій тарілці повинен бути обов'язково шматок м'яса / риби, гарнір з круп і овочі. Це буде ідеальний варіант. На десерт можете побалувати себе солодким.

Вечеря: білок і клітковина. Також риба / м'ясо / птиця та овочі. Гарнір з круп або макаронів виключаємо.

Щоб не зриватися, в холодильнику завжди повинна бути нормальна їжа. Не повинно бути великих перерв в прийому їжі, 3-4 години, максимум 5. Коли людина сильно голодна, то може з'їсти зайвого. Беріть з собою їжу в контейнері. Щоб не їсти потім всіляке "сміття".

Мені іноді доводиться їсти в машині, через те, що ніколи заїхати додому. Я просто зупиняюся, відкриваю контейнер і їм: 5-10 хвилин - і я сита.

Спробуйте в такому простому режимі харчування провести місяць. Даю вам 100% гарантію, що вага знизиться на 2-3 кг.