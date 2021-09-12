ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Докладний раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнути

Новость на русском →
Неділя 12 вересня 2021 10:05
Докладний раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнути Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Питання до дієтолога "Що ж робити із зайвою вагою?" часто вирішується дуже просто: правильним харчуванням.

"Я не розумію, звідки вона береться! Я практично нічого не їм! З повітря, чи що?",- ось таке доводиться часто чути від клієнтів, зізналася лікар-дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram.

Докладний раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнутиНічого не їсти - це не варіант (фото: pexels.com)

Ну по-перше, нічого не їсти - це поганий варіант. При голодуванні або великих перервах в прийомі їжі організм уповільнює обмін речовин (метаболізм). При уповільненому метаболізмі організм буде накопичувати навіть ту малість, яку з'їдаєте.

По-друге, треба пильніше розглянути свій раціон. Вага набирається тільки через вуглеводи. Ви точно не зловживаєте ними? Хліб, макарони, картопля, білий рис, цукор, солодощі. Якщо такі продукти у вашому раціоні в надлишку, то вага буде рости.

Щитовидка ні при чому: лікар назвала несподівані причини кома в горлі

Докладний раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб почати худнути

Варто збалансувати харчування (фото: pexels.com)

Що робити, щоб почати худнути:

  • Почати їсти. 3-4 прийоми їжі. Стежити за кількістю білків, жирів. Вони часто бувають в дефіциті. Мінімізувати кількість швидких вуглеводів. Перенести всі вуглеводи на першу половину дня.

Детальне меню

Сніданок: в ідеалі, білково-жирової, щоб не було почуття голоду вже через годину і спокуси перекусити чимось солоденьким.

Якщо любите їсти вівсянку, додайте до сніданку пару варених яєць або бутерброд з жирною рибкою, печінкою тріски або авокадо.

Обід: білки, жири, вуглеводи. У вашій тарілці повинен бути обов'язково шматок м'яса / риби, гарнір з круп і овочі. Це буде ідеальний варіант. На десерт можете побалувати себе солодким.

Вечеря: білок і клітковина. Також риба / м'ясо / птиця та овочі. Гарнір з круп або макаронів виключаємо.

Щоб не зриватися, в холодильнику завжди повинна бути нормальна їжа. Не повинно бути великих перерв в прийому їжі, 3-4 години, максимум 5. Коли людина сильно голодна, то може з'їсти зайвого. Беріть з собою їжу в контейнері. Щоб не їсти потім всіляке "сміття".

Мені іноді доводиться їсти в машині, через те, що ніколи заїхати додому. Я просто зупиняюся, відкриваю контейнер і їм: 5-10 хвилин - і я сита.

Спробуйте в такому простому режимі харчування провести місяць. Даю вам 100% гарантію, що вага знизиться на 2-3 кг.

Раніше нутриціолог дала рецепт, який допоможе очистити кишечник в домашніх умовах.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День осіннього рівнодення 2021: головні традиції і що не можна робити
День осіннього рівнодення 2021: головні традиції і що не можна робити