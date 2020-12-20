Кроме походов на маникюр: нутрициолог назвала, что такое настоящая забота о себе

Специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева рассказала, в какой еде искать Омега-3. Оказывается, продукты растительного происхождения тоже содержат жирные кислоты.
Забота о правильном питании - один из способ позаботиться о себе, self-care сейчас в тренде, как никогда раньше. Часто люди принимают за такую заботу обычный поход в салон красоты, но есть еще и неочевидные способы заботы о себе, напомнила специалист.
"Забота о себе - это далеко не про модную стрижку и поход в дорогой спа-салон.⠀
Хотя для многих из нас она превратилась в погоню за внешней красотой: мы готовы 2 часа сидеть в салоне, чтобы иметь ухоженные ногти; ходим к косметологу и терпим, сжав зубы, потому что "красота требует жертв"; не жалеем свои волосы - окрашиваем, выпрямляем, закручиваем", - написала Андреева.
Нутрициолог подчеркнула, что в то время, как женщины ухаживают за своим телом и продлевают молодость, на самом деле забота о себе не имеет ничего общего с тем, что указано в каталоге услуг салона красоты.
"Красивое тело и ухоженный вид - это прекрасно. Только настоящая забота о себе начинается с другого: с маленьких ежедневных шагов - наших привычек.
Проверьте себя:
Что такое настоящая забота о себе?
"Это не столько вечерняя практика, где вы зажигаете красивые свечи и принимаете ароматную ванну с пеной. А нечто гораздо большее, чем следование советам из женского журнала.
Настоящая забота о себе - это максимально бережное отношение к своим потребностям и чувствам.
Когда вы осознанно делаете каждый шаг и понимаете, что принесет вам радость и пользу, а что может сильно навредить.
Чтобы этому научиться, нужно относиться к себе как родитель, который желает своему ребенку самого лучшего.
С чего начать?
- Встать пораньше и заварить себе чай в термосе вместо кофе,
- Сказать "нет" сиюминутным желаниям и импульсам, сладостям с сахаром, со временем вы заметите, что будуте чувствовать себя энергичнее без всяких допингов,
- Сделать зарядку вместо залипания в Instagram.
- Принять расслабляющую ванну перед сном, а не уснуть у телевизора", - посоветовала экспертка.
Напомним, что Надя Андреева посоветовала, какое питание поможет в период восстановления после родов. Стоит выбросить из рациона кисели и компоты.