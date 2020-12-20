Кроме походов на маникюр: нутрициолог назвала, что такое настоящая забота о себе

Специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева рассказала, в какой еде искать Омега-3. Оказывается, продукты растительного происхождения тоже содержат жирные кислоты.

Забота о правильном питании - один из способ позаботиться о себе, self-care сейчас в тренде, как никогда раньше. Часто люди принимают за такую заботу обычный поход в салон красоты, но есть еще и неочевидные способы заботы о себе, напомнила специалист.

"Забота о себе - это далеко не про модную стрижку и поход в дорогой спа-салон.⠀

Хотя для многих из нас она превратилась в погоню за внешней красотой: мы готовы 2 часа сидеть в салоне, чтобы иметь ухоженные ногти; ходим к косметологу и терпим, сжав зубы, потому что "красота требует жертв"; не жалеем свои волосы - окрашиваем, выпрямляем, закручиваем", - написала Андреева.

Нутрициолог подчеркнула, что в то время, как женщины ухаживают за своим телом и продлевают молодость, на самом деле забота о себе не имеет ничего общего с тем, что указано в каталоге услуг салона красоты.

"Красивое тело и ухоженный вид - это прекрасно. Только настоящая забота о себе начинается с другого: с маленьких ежедневных шагов - наших привычек.

Проверьте себя:

Как вы проводите утро: несколько раз переставляете будильник или легко встаете и начинаете день с бодрой зарядки и стакана воды?

несколько раз переставляете будильник или легко встаете и начинаете день с бодрой зарядки и стакана воды? Что едите в течение дня: берете здоровые блюда с собой или едите на бегу бизнес-ланч из ближайшего кафе?

берете здоровые блюда с собой или едите на бегу бизнес-ланч из ближайшего кафе? Что лежит в вашем холодильнике: есть ли там продукты, которые давно пора выкинуть, потому что они вызывают воспаление, тяжесть и забирают энергию?

есть ли там продукты, которые давно пора выкинуть, потому что они вызывают воспаление, тяжесть и забирают энергию? С кем вы общаетесь: с теми, кто истощает и кому вы боитесь сказать "нет", или рядом с вами только классное и поддерживающее окружение?

с теми, кто истощает и кому вы боитесь сказать "нет", или рядом с вами только классное и поддерживающее окружение? Как относитесь к проблемам: прячете глаза и избегаете трудностей или готовы действовать?", - сделала мини-чек-лист Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Что такое настоящая забота о себе?

"Это не столько вечерняя практика, где вы зажигаете красивые свечи и принимаете ароматную ванну с пеной. А нечто гораздо большее, чем следование советам из женского журнала.

Настоящая забота о себе - это максимально бережное отношение к своим потребностям и чувствам.

Когда вы осознанно делаете каждый шаг и понимаете, что принесет вам радость и пользу, а что может сильно навредить.

Чтобы этому научиться, нужно относиться к себе как родитель, который желает своему ребенку самого лучшего.

С чего начать?

- Встать пораньше и заварить себе чай в термосе вместо кофе,

- Сказать "нет" сиюминутным желаниям и импульсам, сладостям с сахаром, со временем вы заметите, что будуте чувствовать себя энергичнее без всяких допингов,

- Сделать зарядку вместо залипания в Instagram.

- Принять расслабляющую ванну перед сном, а не уснуть у телевизора", - посоветовала экспертка.

Напомним, что Надя Андреева посоветовала, какое питание поможет в период восстановления после родов. Стоит выбросить из рациона кисели и компоты.