Крім походів на манікюр: нутриціолог назвала, що таке справжня турбота про себе

Фахівець з харчування із 10-річним стажем Надя Андрєєва розповіла, в якій їжі шукати Омега-3. Виявляється, продукти рослинного походження теж містять жирні кислоти.

Турбота про правильне харчування - один зі способів подбати про себе, self-care зараз в тренді, як ніколи раніше. Часто люди думають, що турбота про себе - то звичайний похід в салон краси, але є ще й неочевидні способи турботи про себе, нагадала фахівець.

"Турбота про себе - це далеко не про модну стрижку і похід в дорогий спа-салон.⠀

Хоча часто для нас перетворюється на погоню за зовнішньою красою: ми готові 2 години сидіти в салоні, щоб мати доглянуті нігті; ходимо до косметолога і терпимо, стиснувши зуби, тому що "краса вимагає жертв"; не шкодуємо волосся - фарбуємо, випрямляти, закручуємо", - написала Андрєєва.

Нутриціолог підкреслила, що в той час, як жінки доглядають за своїм тілом і продовжують молодість, насправді турбота про себе не має нічого спільного з тим, що зазначено в каталозі послуг салону краси.

"Красиве тіло і доглянутий вигляд - це прекрасно. Тільки справжня турбота про себе починається з іншого: з маленьких щоденних кроків - наших звичок.

Перевірте себе:

Як ви проводите ранок: скільки разів переставляєте будильник, чи легко встаєте і починаєте день з бадьорої зарядки і склянки води?

скільки разів переставляєте будильник, чи легко встаєте і починаєте день з бадьорої зарядки і склянки води? Що їсте протягом дня: берете здорові страви з собою або їсте на бігу бізнес-ланч з найближчого кафе?

берете здорові страви з собою або їсте на бігу бізнес-ланч з найближчого кафе? Що лежить у вашому холодильнику: чи є там продукти, які давно пора викинути, тому що вони викликають запалення, тяжкість і забирають енергію?

чи є там продукти, які давно пора викинути, тому що вони викликають запалення, тяжкість і забирають енергію? З ким ви спілкуєтеся: з тими, хто виснажує і кому ви боїтеся сказати "ні", або поруч з вами тільки класне і підтримуюче оточення?

з тими, хто виснажує і кому ви боїтеся сказати "ні", або поруч з вами тільки класне і підтримуюче оточення? Як ставитеся до проблем: ховаєте очі і уникаєте труднощів чи готові діяти?", - зробила міні-чек-лист Надя.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Що таке справжня турбота про себе?

"Це не стільки вечірня практика, де ви запалюєте красиві свічки і приймаєте ароматну ванну з піною. А щось набагато більше, ніж слідування порадам з жіночого журналу.

Справжня турбота про себе - це максимально дбайливе відношення до своїх потреб та почуттів. Коли ви свідомо робите кожен крок і розумієте, що принесе вам радість і користь, а що може сильно нашкодити.

Щоб цьому навчитися, потрібно ставитися до себе як батьки, що бажають своїй дитині найкращого.

З чого почати?

- Встати раніше і заварити собі чай в термосі замість кави,

- Сказати "ні" миттєвим бажанням і імпульсам, "ні" солодощам з цукром, з часом ви помітите, що будете відчувати себе енергійніше без жодних допінгів,

- Зробити зарядку замість залипання в Instagram.

- Прийняти розслаблюючу ванну перед сном, а не заснути біля телевізора", - порадила експертка.

Нагадаємо, що Надя Андрєєва порадила, яке харчування допоможе в період відновлення після пологів. Варто викинути з раціону киселі і компоти.