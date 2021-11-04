Похудение ценой здоровья: врач предупредила, кому противопоказаны разгрузочные дни

Разгрузочные дни занимают одно из топовых мест среди экспресс-методов в вопросах снижения веса. Но есть люди, которым категорически нельзя устраивать себе такие дни, чтобы не навредить здоровью.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Разгрузочные дни бывают разными. Условно я разделила их на следующие группы:
Я не против разгрузочных дней. Напротив, это даже очень физиологично, поскольку раньше люди не имели регулярного доступа к еде. Были периоды изобилия, которые сменялись периодами, если не голода, то больших ограничений в поступлении пищи.
Польза голодных дней состоит в том, что активируется процесс аутофагии (в переводе с греческого языка "самопоедание") - это процесс утилизации старых органелл и макромолекул в клетках лизосомами и запуск обновления клеток.
Это полезно в том плане, что организм, получая разное количество калорий в течении недели, не сможет адаптироваться и привыкнуть, таким образом можно раскачать метаболизм.
Разгрузочные дни - это прекрасный инструмент для сохранения здоровья, если используется с умом. Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости, доступен каждому.