Похудение ценой здоровья: врач предупредила, кому противопоказаны разгрузочные дни

Иногда полезно ограничить какую-то группу продуктов (фото: pexels.com)

Разгрузочные дни бывают разными. Условно я разделила их на следующие группы:

Абсолютный голод на воде или всухую,

Снижение калорийности,

Ограничение какой-то категории продуктов, например, мяса.

Я не против разгрузочных дней. Напротив, это даже очень физиологично, поскольку раньше люди не имели регулярного доступа к еде. Были периоды изобилия, которые сменялись периодами, если не голода, то больших ограничений в поступлении пищи.

Польза голодных дней состоит в том, что активируется процесс аутофагии (в переводе с греческого языка "самопоедание") - это процесс утилизации старых органелл и макромолекул в клетках лизосомами и запуск обновления клеток.

Иногда отказ еды идет только на пользу (фото: pexels.com)

Как часто делать разгрузочные дни?

Если вы решили голодать в течении 24 часов, то можно это делать раз в неделю без вреда для здоровья. 36 часовые голодания не советую делать чаще раза в месяц. Более длительные только в специализированных учреждениях под контролем врачей. Если хотите попробовать просто снизить калорийность или ограничить на время какую-то группу продуктов, то можно это делать чаще, до 2-х раз в неделю.

Это полезно в том плане, что организм, получая разное количество калорий в течении недели, не сможет адаптироваться и привыкнуть, таким образом можно раскачать метаболизм.

Кому разгрузочные дни не будут полезны?

Противопоказаны разгрузочные дни при гастритах с повышенной кислотностью - может быть плохая переносимость голода. Чрезмерно кислая среда может вызвать раздражение и спровоцировать обострение.

- может быть плохая переносимость голода. Чрезмерно кислая среда может вызвать раздражение и спровоцировать обострение. Если удален желчный пузырь, то постоянное подтекание желчи в кишку может вызвать дискомфорт и диарею без регулярного приема пищи

то постоянное подтекание желчи в кишку может вызвать дискомфорт и диарею без регулярного приема пищи Болезнь Жильбера в некоторых случаях может стать препятствием для дней без пищи. В результате голода снижается детоксикационная функция печени, а значит - и вывод биллирубина, от чего он начнет накапливаться в крови.

в некоторых случаях может стать препятствием для дней без пищи. В результате голода снижается детоксикационная функция печени, а значит - и вывод биллирубина, от чего он начнет накапливаться в крови. Плохо будут себя чувствовать люди с субклинической надпочечниковой недостаточностью (синдром хронической усталости).

Разгрузочные дни - это прекрасный инструмент для сохранения здоровья, если используется с умом. Проконсультируйтесь со своим врачом.