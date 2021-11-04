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Похудение ценой здоровья: врач предупредила, кому противопоказаны разгрузочные дни

Автор: Татьяна Турчаникова

Разгрузочные дни занимают одно из топовых мест среди экспресс-методов в вопросах снижения веса. Но есть люди, которым категорически нельзя устраивать себе такие дни, чтобы не навредить здоровью.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Иногда полезно ограничить какую-то группу продуктов (фото: pexels.com)

Разгрузочные дни бывают разными. Условно я разделила их на следующие группы:

  • Абсолютный голод на воде или всухую,
  • Снижение калорийности,
  • Ограничение какой-то категории продуктов, например, мяса.

Я не против разгрузочных дней. Напротив, это даже очень физиологично, поскольку раньше люди не имели регулярного доступа к еде. Были периоды изобилия, которые сменялись периодами, если не голода, то больших ограничений в поступлении пищи.

Польза голодных дней состоит в том, что активируется процесс аутофагии (в переводе с греческого языка "самопоедание") - это процесс утилизации старых органелл и макромолекул в клетках лизосомами и запуск обновления клеток.

Иногда отказ еды идет только на пользу (фото: pexels.com)

Как часто делать разгрузочные дни?

  1. Если вы решили голодать в течении 24 часов, то можно это делать раз в неделю без вреда для здоровья.
  2. 36 часовые голодания не советую делать чаще раза в месяц.
  3. Более длительные только в специализированных учреждениях под контролем врачей.
  4. Если хотите попробовать просто снизить калорийность или ограничить на время какую-то группу продуктов, то можно это делать чаще, до 2-х раз в неделю.

Это полезно в том плане, что организм, получая разное количество калорий в течении недели, не сможет адаптироваться и привыкнуть, таким образом можно раскачать метаболизм.

Кому разгрузочные дни не будут полезны?

  • Противопоказаны разгрузочные дни при гастритах с повышенной кислотностью - может быть плохая переносимость голода. Чрезмерно кислая среда может вызвать раздражение и спровоцировать обострение.
  • Если удален желчный пузырь, то постоянное подтекание желчи в кишку может вызвать дискомфорт и диарею без регулярного приема пищи
  • Болезнь Жильбера в некоторых случаях может стать препятствием для дней без пищи. В результате голода снижается детоксикационная функция печени, а значит - и вывод биллирубина, от чего он начнет накапливаться в крови.
  • Плохо будут себя чувствовать люди с субклинической надпочечниковой недостаточностью (синдром хронической усталости).

Разгрузочные дни - это прекрасный инструмент для сохранения здоровья, если используется с умом. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости, доступен каждому.

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