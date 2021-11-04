Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дні

Розвантажувальні дні займають одне з топових місць серед експрес-методів в питаннях зниження ваги. Але є люди, яким категорично не можна влаштовувати собі такі дні, щоб не нашкодити здоров'ю.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Розвантажувальні дні бувають різними. Умовно я розділила їх на наступні групи:
Я не проти розвантажувальних днів. Навпаки, це навіть дуже фізіологічно, оскільки раніше люди не мали регулярного доступу до їжі. Були періоди достатку, які змінювалися періодами, якщо не голоду, то великих обмежень у надходженні їжі.
Користь голодних днів полягає в тому, що активується процес аутофагії (в перекладі з грецької мови "самопоїдання") - це процес утилізації старих органел і макромолекул в клітинах лізосомами і запуск оновлення клітин.
Це корисно в тому плані, що організм, отримуючи різну кількість калорій протягом тижня, не зможе адаптуватися і звикнути, таким чином можна розгойдати метаболізм.
Розвантажувальні дні - це прекрасний інструмент для збереження здоров'я, якщо використовується з розумом. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала незамінний продукт для здоров'я і молодості, доступний кожному.