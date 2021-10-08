Полезная и доступная: нутрициолог рассказала, какую рыбу лучше есть осенью

Обычно слава достается дорогим скумбрии и семейству лососевых. А вот про более доступную рыбу, сельдь, все почему-то забывают, хотя именно она была постоянным гостем на наших столах еще задолго до появления соцсетей и тысяч постов о пользе омега-3.

Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу.

Селедка бьет рекорды по полезности (фото: pexels.com)

Почему осенью стоит есть сельдь регулярно

В 100 г соленой Атлантической сельди содержится 14 г белка, 18 г жира (из которых 2,4 г - насыщенные) и 9 г углеводов (262 ккал).

В несоленой приготовленной сельди 23 г белка, 11,5 г жира (2,6 г насыщенных) и 0 г углеводов (203 ккал).

По содержанию омега-3 сельдь не уступает лососевым! В 100 г сельди содержится 1,6-1,7 г эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) омега-3 жирных кислот.

Также сельдь является источником витамина D, витаминов группы В, включая В12, который в больших количествах содержится только в продуктах животного происхождения. Сельдь занимает лидирующие позиции по содержанию В12 среди всех видов рыбы - более чем 1,5-2 суточной потребности на 100 г!

Сельдь является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, селен, фосфор, калий.

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Выбирайте рыбу с ясными глазами (фото: pexels.com)

Многие беспокоятся из-за высокого содержания натрия в соленой сельди. Не вижу ничего страшного в том, чтобы съедать небольшой кусочек слабосоленой сельди (60-80 г) 1 раз в неделю при условии, что в вашем рационе очень мало переработанной еды, вы не увлекаетесь сырами (особенно - самыми солеными), употребляете много овощей, фруктов и бобовых, которые богаты калием (этот минерал противодействует эффекту натрия).

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Как выбрать и есть сельдь

1. По современным рекомендациям, жирную рыбу нужно есть минимум 1 раз в неделю (порция - примерно 100-140 г), а лучше - 2 раза (общая порция - примерно 200-280 г). Такое количество жирной рыбы обеспечит нас 250-500 мг эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот в день.

2. При покупке выбирайте твердую, серебристую сельдь с "ясными" глазами и без выраженного рыбного запаха.

3. Лучше покупать несоленую сельдь и запекать, если запах и вкус приготовленной сельди хорошо переносится. Так вы получите все питательные вещества, но намного меньше соли.