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Корисна і доступна: нутриціолог розповіла, яку рибу краще їсти восени

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П'ятниця 08 жовтня 2021 19:09
Корисна і доступна: нутриціолог розповіла, яку рибу краще їсти восени Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Восени організму особливо необхідні корисні і якісні жири. Тому фахівці з харчування радять включати в раціон жирну рибу.

Зазвичай слава дістається дорогим скумбрії і сімейству лососевих. А ось про більш доступну рибу, оселедець, всі чомусь забувають, хоча саме вона була постійним гостем на наших столах ще задовго до появи соцмереж і тисяч постів про користь омега-3.

Про це нагадала у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.⠀

Корисна і доступна: нутриціолог розповіла, яку рибу краще їсти восениОселедець б'є рекорди по корисності (фото: pexels.com)

Чому восени варто їсти оселедець регулярно

  • У 100 г солоного Атлантичного оселедця міститься 14 г білка, 18 г жиру (з яких 2,4 г - насичені) і 9 г вуглеводів (262 ккал).
  • У несолоного приготованого оселедця 23 г білка, 11,5 г жиру (2,6 г насичених) і 0 г вуглеводів (203 ккал).
  • За вмістом омега-3 оселедець не поступається лососевим! У 100 г оселедця міститься 1,6-1,7 г ейкозапентаєнової (ЕПК) і докозагексаєнової (ДГК) омега-3 жирних кислот.
  • Також оселедець є джерелом вітаміну D, вітамінів групи В, включаючи В12, який у великих кількостях міститься тільки в продуктах тваринного походження. Оселедець займає лідируючі позиції за змістом В12 серед усіх видів риби - більш, ніж 1,5-2 добової потреби на 100 г!
  • Оселедець є хорошим джерелом декількох мінералів, включаючи залізо, цинк, селен, фосфор, калій.

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Корисна і доступна: нутриціолог розповіла, яку рибу краще їсти восениВибирайте рибу з ясними очима (фото: pexels.com)

Багато хто турбується через високий вміст натрію в солоному оселедці. Не бачу нічого страшного в тому, щоб з'їдати невеликий шматочок слабосоленого оселедця (60-80 г) 1 раз на тиждень за умови, що у вашому раціоні дуже мало переробленої їжі, ви не захоплюєтеся сирами (особливо - найсолонішими), вживаєте багато овочів, фруктів і бобових, які багаті калієм (цей мінерал протидіє ефекту натрію).

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Як вибрати і їсти оселедець

1. За сучасними рекомендаціями, жирну рибу потрібно їсти мінімум 1 раз на тиждень (порція - приблизно 100-140 г), а краще - 2 рази (загальна порція - приблизно 200-280 г). Така кількість жирної риби забезпечить нас 250-500 мг ейкозапентаєновою (ЕПК) і докозагексаєновою (ДГК) кислотами в день.

2. При покупці вибирайте тверду, сріблясту оселедець з "ясними" очима і без вираженого рибного запаху.

3. Краще купувати несолоний оселедець і запікати, якщо запах і смак приготованого оселедця добре переноситься. Так ви отримаєте всі поживні речовини, але набагато менше солі.

Раніше нутриціолог дала список продуктів для густого і довгого волосся.

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