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Полезно для фигуры и здоровья: нутрициолог поделилась рецептом простого и вкусного завтрака  

Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно и полезно, а еще – чтобы фигура не пострадала?

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о полезном питании в Instagram предложила использовать в приготовлении зеленую гречку.

"Отличие зеленой гречки от коричневой в пользу первой – неоспоримо, именно она является ценнейшим источником многих витаминов, полезных микро- и макроэлементов и аминокислот.

Зеленая гречка менее другой подвергается термической обработке. Большая часть полезных для здоровья веществ не выдерживает высоких температур, поэтому распадается при обжарке. Это значит, что карамельно-коричневая крупа уже не может похвастаться ценным составом", - рассказала нутрициолог.⠀

Рагу из зеленой гречки (фото: instagram.com/biotorium)

Гречневое рагу ⠀

  • 1 / 2 шт моркови,
  • 5 соцветий брокколи,
  • 1 / 2 кабачка,
  • 100 гр гречки,
  • 200–300 мл воды,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • соль – по вкусу,
  • 1 пучок порезанной зелени для украшения.

Приготовление

1. Довести воду до кипения, отдельно в чайнике.

2. Нарезать брокколи, кабачок и морковку.

3. Нагреть масло и выложить овощи. Тушить 5 минут.

4. Добавить гречку и соль, перемешать и залить кипятком.

5. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить около 10 минут.

6. После этого выключить огонь и оставить блюдо немного постоять с закрытой крышкой, чтобы гречка распарилась.

7. Подавать, присыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников, простой способ.

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