Полезно для фигуры и здоровья: нутрициолог поделилась рецептом простого и вкусного завтрака  

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно и полезно, а еще – чтобы фигура не пострадала?
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о полезном питании в Instagram предложила использовать в приготовлении зеленую гречку.
"Отличие зеленой гречки от коричневой в пользу первой – неоспоримо, именно она является ценнейшим источником многих витаминов, полезных микро- и макроэлементов и аминокислот.
Зеленая гречка менее другой подвергается термической обработке. Большая часть полезных для здоровья веществ не выдерживает высоких температур, поэтому распадается при обжарке. Это значит, что карамельно-коричневая крупа уже не может похвастаться ценным составом", - рассказала нутрициолог.⠀
Приготовление⠀
1. Довести воду до кипения, отдельно в чайнике.
2. Нарезать брокколи, кабачок и морковку.
3. Нагреть масло и выложить овощи. Тушить 5 минут.
4. Добавить гречку и соль, перемешать и залить кипятком.
5. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить около 10 минут.
6. После этого выключить огонь и оставить блюдо немного постоять с закрытой крышкой, чтобы гречка распарилась.
7. Подавать, присыпав зеленью.
Приятного аппетита!
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