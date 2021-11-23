Полезно и сытно: нутрициолог дала рецепт рыбного ужина для всей семьи

Что приготовить на ужин, вечный вопрос в любой семье. Чтобы было вкусно, сытно, а главное - полезно, специалисты по питанию советуют готовить на вечер что-то из белковых продуктов и овощей, а также добавлять в блюдо зелень.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала пошаговый рецепт рыбного ужина, который понравится всем членам семьи.
Горбуша со слоеным салатом: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
2 небольших лимона,
2 зубчика чеснока,
2 ст. л. масла авокадо,
1 ч. л. куркума,
4–5 веточек тимьяна,
1 тушка горбуши,
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.
Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.
У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.
Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.
После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.
Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.
Какую рыбу приготовить на ужин (фото: instagram.com/biotorium)
Подавайте горбушу с салатом.
Салат слоеный
Ингредиенты:
1 горсть рукколы,
1 огурец,
5 штук молодой спаржи,
50 гр киноа,
1 ч. л. масла авокадо.
Для песто:
1 ст. листьев кинзы и базилика,
1 зубчик чеснока,
сок 1/2 лимона,
5 ст. л. оливкового масла,
соль по вкусу.
Приготовление:
Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.
Огурец нарежьте кубиками.
На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.
Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.
В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.
Уложите в банку (или на тарелке / в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.