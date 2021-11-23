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Полезно и сытно: нутрициолог дала рецепт рыбного ужина для всей семьи

Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить на ужин, вечный вопрос в любой семье. Чтобы было вкусно, сытно, а главное - полезно, специалисты по питанию советуют готовить на вечер что-то из белковых продуктов и овощей, а также добавлять в блюдо зелень.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала пошаговый рецепт рыбного ужина, который понравится всем членам семьи.

Горбуша со слоеным салатом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 небольших лимона,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ст. л. масла авокадо,
  • 1 ч. л. куркума,
  • 4–5 веточек тимьяна,
  • 1 тушка горбуши,
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.
  2. Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.
  3. У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.
  4. Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.
  5. После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.
  6. Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.

Какую рыбу приготовить на ужин (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу с салатом.

Салат слоеный

Ингредиенты:

  • 1 горсть рукколы,
  • 1 огурец,
  • 5 штук молодой спаржи,
  • 50 гр киноа,
  • 1 ч. л. масла авокадо.

Для песто:

  • 1 ст. листьев кинзы и базилика,
  • 1 зубчик чеснока,
  • сок 1/2 лимона,
  • 5 ст. л. оливкового масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.
  2. Огурец нарежьте кубиками.
  3. На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.
  4. Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.
  5. В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.
  6. Уложите в банку (или на тарелке / в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог назвала самый простой натуральный источник кальция.

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