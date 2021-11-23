Корисно і ситно: нутриціолог дала рецепт рибної вечері для всієї родини

Що приготувати на вечерю, вічне питання в будь-якій родині. Щоб було смачно, ситно, а головне - корисно, фахівці з харчування радять готувати на вечір щось з білкових продуктів і овочів, а також додавати в блюдо зелень.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала покроковий рецепт рибної вечері, який сподобається всім членам сім'ї.
Горбуша з листковим салатом: покроковий рецепт
Інгредієнт:
2 невеликих лимона,
2 зубчики часнику,
2 ст. л. масла авокадо,
1 ч. л. куркума,
4-5 гілочок чебрецю,
1 тушка горбуші,
сіль, перець за смаком.
Приготування:
З одного лимона зніміть цедру і вичавіть з нього сік, другий наріжте кружечками.
Змішайте цедру і сік з подрібненим часником, маслом, спеціями і рубаним чебрецем.
У риби видаліть хвіст і голову, після ретельно промийте її зовні і зсередини.
Зробіть на тушці кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть горбушу сіллю з перцем і добре змастіть маринадом. У надрізи вставте шматочки лимона, ті, що залишилися, покладіть всередину.
Після поставте в холодильник маринуватися на 30-40 хвилин.
Перекладіть горбушу в форму. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180-200 °С.
Яку рибу приготувати на вечерю (фото: instagram.com/biotorium)
Подавайте горбушу з салатом.
Салат листковий
Інгредієнт:
1 жменя руколи,
1 огірок,
5 штук молодої спаржі,
50 гр кіноа,
1 ч. л. масла авокадо.
Для песто:
1 ст. листя кінзи і базиліка,
1 зубчик часнику,
сік 1/2 лимона,
5 ст. л. оливкової олії,
сіль за смаком.
Приготування:
Кіноа відваріть, зніміть вогню і дайте охолонути.
Огірок наріжте кубиками.
На гарячій сковороді з маслом авокадо тушкуйте спаржу на повільному вогні 2-3 хвилини.
Викладіть її на тарілку, дайте охолонути і наріжте.
У блендері збийте до однорідної маси всі інгредієнти для песто.
Покладіть в банку (або на тарілці / в піалі) шарами: песто, огірок, кіноа, спаржа, рукола.