Полезные сладости, которые не навредят фигуре: список от диетолога

Список полезных сладостей:

1. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ

Фрукты и ягоды - идеальное лакомство, они не станут причиной образования лишнего веса. Они помогут организму получить витамины, минералы, органические кислоты, ферменты и питательные вещества.



2. СУХОФРУКТЫ (не путать с цукатами!)

Если вам нужно очистить кишечник, укрепить сосуды и нервную систему, повысить гемоглобин, то включите в ваш рацион сухофрукты. Сушеные груши, яблоки, изюм, чернослив и курагу и многое другое!





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ

Это будет ваша история, потому что здесь нет правил. Вы используете те сухофрукты, орехи, семена, которые вам по вкусу.



4. ПАСТИЛА БЕЗ САХАРА

Вкусная сладость, которую готовят на основании пюре. Такой продукт снабжает организм белками, углеводами и витаминами. Идеально, если без сахара.



5. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Такой шоколад состоит из натуральных какао-бобов, потому улучшает кровообращение, поднимает настроение, стабилизирует давление и облегчает ПМС у женщин.





Иллюстративное фото (pexels.com)

6. СТЕВИЯ

Это растение повышает сопротивляемость организма к бактериям, укрепляет иммунитет, благодаря разнообразным микроэлементам, аминокислотам и витаминам.



И помните! Контроль количества - обязателен... Иначе и от полезных продуктов будут проблемы со здоровьем.