Корисні солодощі, які не зашкодять фігурі: список від дієтолога

Список корисних солодощів:

1. ФРУКТИ І ЯГОДИ СВІЖІ

Фрукти і ягоди - ідеальне ласощі, вони не стануть причиною утворення зайвої ваги. Вони допоможуть організму отримати вітаміни, мінерали, органічні кислоти, ферменти і поживні речовини.



2. Сухофрукти (не плутати з цукатами!)

Якщо вам потрібно очистити кишечник, зміцнити судини і нервову систему, підвищити гемоглобін, то включіть в ваш раціон сухофрукти. Сушені груші, яблука, родзинки, чорнослив і курагу і багато іншого!





Ілюстративне фото (pexels.com)

3. ЦУКЕРКИ ІЗ СУХОФРУКТІВ

Це буде ваша історія, тому що тут немає правил. Ви використовуєте ті сухофрукти, горіхи, насіння, які вам до смаку.



4. ПАСТИЛА БЕЗ ЦУКРУ

Смачні солодощі, які готують на підставі пюре. Такий продукт постачає організм білками, вуглеводами і вітамінами. Ідеально, якщо без цукру.



5. ГІРКИЙ ШОКОЛАД

Такий шоколад складається з натуральних какао-бобів, тому покращує кровообіг, піднімає настрій, стабілізує тиск і полегшує ПМС у жінок.





Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Стевія

Ця рослина підвищує опірність організму до бактерій, зміцнює імунітет, завдяки різноманітним мікроелементам, амінокислотам і вітамінам.



І пам'ятайте! Контроль кількості - обов'язковий... Інакше і від корисних продуктів будуть проблеми зі здоров'ям.