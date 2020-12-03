Полезный бутерброд: нутрициолог рассказала, как превратить вредную еду в богатую ценными элементами

Надя Андреева как специалист по питанию знает: обычные травы, если всегда держать в домашней аптечке, обязательно помогут в нужный момент. Отлично заменив лекарства, они помогут поддерживать здоровье всей семьи зимой.

А еще она знает, как бывает сложно избавиться от вредной привычки в питании. В своем микроблоге Надя рассказала, что иногда стоит изменить не плохую привычку, а подход к ней. Например, если человек так уж любит бутерброд, стоит сделать его полезным.

"Вы согласны, что часто в нашим головах здоровое питание ассоциируется с салатами и брокколи на пару, в то время как блюда с картошкой или бутерброды автоматически причисляются к "нарушениям"?

Я не люблю черно-белое мышление и категоричность. Во всем нужен баланс. А если к желанию баланса добавить щепотку креативности, то любое привычные блюдо можно улучшить и сделать очень интересным и полезным. Бутерброды - не исключение! Возможно, когда-нибудь вы откажетесь от бутербродов, но пока кто-то в вашей семье их любит, просто улучшайте привычные версии.

На самом деле бутерброды, так же как и печенье, хлеб и любой другой продукт, могут влиять на наше здоровье как положительно, так и отрицательно. Они могут стать замечательным источником витаминов, клетчатки и пищей для наших бактерий - все зависит от того, как мы их приготовим и из каких продуктов.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Делаем лучше основу бутерброда:

Выбираем хлеб из цельного зерна - можно пророщенного, можно совсем без муки

Готовим свой хлеб из гречки, семян, миндальной муки и тахини

Используем как основу овощи или листья салата

Заменяем майонез или любой нездоровый спред:

Базовая замена - авокадо

Песто, паста из оливок, тахини, рикотта, традиционный хумус

Более сложно, но иногда стоит того - пате из горошка, пюре из артишоков, творог с зеленью, хумус со свеклой, гуакамоле

Добавляем топпинги:

Традиционно - слабосоленая рыба, овечья брынза, отварные нарезанные яйца, салаты из рыбы или из яиц

Разные овощи - печеная тыква, свекла, редис, огурец, свежие или вяленые томаты, спаржа, зеленый горошек

Полезные дополнения - зелень разных сортов, руккола, укроп, петрушка, кинза

Специи и травы - корица, красный или черный перец, паприка, куркума

Так можно посмотреть на очень многие из привычных рецептов, которые изгоняются из рациона как бабушкины "нездоровые" рецепты.

Наша задача не в том, чтобы исключить эти блюда из рациона, а преобразовать их, усовершенствовать и в этом эволюционированном виде включить в свой рацион", - написала Надя.

Напомним, ранее нутрициолог напомнила, что в любое время года стоит есть приготовленные овощи и зелень. Правда, что касается овощей, их нужно правильно готовить: специалист призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.