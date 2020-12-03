Корисний бутерброд: нутриціолог розповіла, як перетворити шкідливу їжу на багату цінними елементами

Надя Андрєєва як фахівець з харчування знає: звичайні трави, якщо завжди тримати в домашній аптечці, обов'язково допоможуть в потрібний момент. Відмінно замінивши ліки, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини взимку.

А ще вона знає, як буває складно позбавитися від шкідливої звички в харчуванні. У своєму мікроблозі Надя розповіла, що іноді варто змінити не погану звичку, а підхід до неї. Наприклад, якщо людина так уже любить бутерброд, варто зробити його корисним.

"Ви згодні, що часто в наших головах здорове харчування асоціюється з салатами і брокколі на пару, в той час як страви з картоплею або бутерброди автоматично зараховуються до "порушення"?

Я не люблю чорно-біле мислення і категоричність. У всьому потрібен баланс. А якщо до бажання балансу додати щіпку креативності, то будь звичні страву можна поліпшити і зробити дуже цікавою і корисною. Бутерброди - не виняток! Можливо, коли-небудь ви відмовитеся від бутербродів, але поки хтось у вашій родині їх любить, просто покращуйте звичні версії.

Насправді бутерброди, так само як і печиво, хліб і будь-який інший продукт, можуть впливати на наше здоров'я як позитивно, так і негативно. Вони можуть стати чудовим джерелом вітамінів, клітковини і їжею для бактерій - все залежить від того, як ми їх приготуємо і з яких продуктів.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Робимо кращою основу бутерброда:

Вибираємо хліб з цільного зерна - можна пророщеного, можна зовсім без борошна

Готуємо свій хліб з гречки, насіння, мигдальної муки і тахині

Використовуємо як основу овочі або листя салату

Замінюємо майонез або будь нездоровий спред:

Базова заміна - авокадо

Песто, паста з оливок, тахін, рікотта, традиційний хумус

Більш складно, але іноді варто того - пате з горошку, пюре з артишоків, сир із зеленню, хумус з буряком, гуакамоле

Додаємо топінги:

Традиційно - слабосолона риба, овеча бринза, відварені нарізані яйця, салати з риби чи яєць

Різні овочі - печений гарбуз, буряк, редис, огірок, свіжі або в'ялені томати, спаржа, зелений горошок

Корисні додатки - зелень різних сортів, рукола, кріп, петрушка, кінза

Спеції і трави - кориця, червоний або чорний перець, паприка, куркума

Таким же чином можна подивитися на багато звичних рецептів, які виганяють з раціону як бабусині "нездорові" рецепти.

Наше завдання не в тому, щоб виключити ці страви з раціону, а перетворити їх, удосконалити і в цьому вигляді включити в свій раціон", - написала Надя.

Нагадаємо, раніше нутриціолог нагадала, що в будь-який час року варто їсти приготовані овочі і зелень. Правда, що стосується овочів, їх потрібно правильно готувати: спеціаліст зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.