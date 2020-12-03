Корисний бутерброд: нутриціолог розповіла, як перетворити шкідливу їжу на багату цінними елементами

Надя Андрєєва як фахівець з харчування знає: звичайні трави, якщо завжди тримати в домашній аптечці, обов'язково допоможуть в потрібний момент. Відмінно замінивши ліки, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини взимку.
А ще вона знає, як буває складно позбавитися від шкідливої звички в харчуванні. У своєму мікроблозі Надя розповіла, що іноді варто змінити не погану звичку, а підхід до неї. Наприклад, якщо людина так уже любить бутерброд, варто зробити його корисним.
"Ви згодні, що часто в наших головах здорове харчування асоціюється з салатами і брокколі на пару, в той час як страви з картоплею або бутерброди автоматично зараховуються до "порушення"?
Я не люблю чорно-біле мислення і категоричність. У всьому потрібен баланс. А якщо до бажання балансу додати щіпку креативності, то будь звичні страву можна поліпшити і зробити дуже цікавою і корисною. Бутерброди - не виняток! Можливо, коли-небудь ви відмовитеся від бутербродів, але поки хтось у вашій родині їх любить, просто покращуйте звичні версії.
Насправді бутерброди, так само як і печиво, хліб і будь-який інший продукт, можуть впливати на наше здоров'я як позитивно, так і негативно. Вони можуть стати чудовим джерелом вітамінів, клітковини і їжею для бактерій - все залежить від того, як ми їх приготуємо і з яких продуктів.
Робимо кращою основу бутерброда:
Замінюємо майонез або будь нездоровий спред:
Додаємо топінги:
Таким же чином можна подивитися на багато звичних рецептів, які виганяють з раціону як бабусині "нездорові" рецепти.
Наше завдання не в тому, щоб виключити ці страви з раціону, а перетворити їх, удосконалити і в цьому вигляді включити в свій раціон", - написала Надя.
Нагадаємо, раніше нутриціолог нагадала, що в будь-який час року варто їсти приготовані овочі і зелень. Правда, що стосується овочів, їх потрібно правильно готувати: спеціаліст зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.