По полочкам: нутрициолог рассказала, как часто нужно есть и в какое время дня

Нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева недавно рассказала, как после праздников поддержать свою энергию и иммунитет при помощи правильного питания.

А вот когда и как часто нужно есть? Оказывается, очень важно также наладить свой режим питания.

"Меня часто спрашивают, сколько должно быть белков, жиров и углеводов в каждый прием пищи? Как часто нужно есть и в какое время? После вопроса "надо ли есть фрукты и когда?" – эти вопросы самые частые. ⠀

Сначала давайте разберемся с белками, жирами и углеводами. Используйте универсальную формулу:

½ тарелки - это некрахмалистые овощи,

¼ тарелки - белок,

¼ тарелки -сложные углеводы + жиры размером с большой палец или два

Все! Эта формула подойдет для всех приемов пищи, если вы хотите максимально простое решение", - написала Андреева.

⠀Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

В какое же время нужно принимать пищу?

Надя напомнила: важно не только, во сколько вы едите, но и то, сколько времени у вас есть на еду.

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"1. Выберите определенное время для каждого приема пищи и постарайтесь придерживаться этого режима плюс/минус полчаса.

2. Выделите достаточно времени для завтрака, обеда, ужина и для перекуса, если он нужен. Постарайтесь убедиться, что у вас есть хоть 20-30 минут, чтобы поесть, не спеша. Десять минут на завтрак - это мало, планируйте свой день заранее.

Очень важно знать, через сколько вы будете есть в следующий раз: если вы точное знаете, когда будете есть, то вероятность желания кусочничать будет меньше.

Идеальные интервалы между едой - не менее 3-4 часов, 5-6 тоже нормально если вы плотно поели.

Как часто следует есть?

Гормон грелин, отвечающий за чувство голода, и лептин, регулирующий чувство насыщения и нашу энергию, хорошо работают, если мы не таскаем куски целый день, съедаем существенный объем еды в 2-4 присеста в день.

Это позволяет создать более глубокое чувство насыщения и чувствовать истинный физический голод, который появляется через 4-6 часов после сбалансированного приема пищи.

Если мы едим часто и понемногу (не важно в какое время), то эти гормоны голода и насыщения начинают "барахлить" и посылают смешанные и не всегда верные сигналы в мозг.

Из-за этого нам сложнее чувствовать удовлетворение после обильного обеда и отличить эмоциональный голод от физического.

Идеально будет - 2-4 приема еды, например: 07:00, 11:00, 15:00, 19:00. Или 09:00, 13:00, 18:00", - посоветовала специалист.

Раньше доктор Татьяна Лакуста рассказала, чем может грозить ночная еда.