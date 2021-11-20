Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых "толстеют"

1. Картофель

⠀

Такой страшный и сомнительный углевод. Но почему? Ведь в нем очень много полезных веществ (калий, магний, клетчатка), и картофель является сложным углеводом. Да, да. И от него вы не поправитесь.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важен способ готовки, для сохранения полезных веществ и сбережения калорийности. В 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос.

⠀

2. Сливочное масло

⠀

Да, продукт весьма калорийный, с большим содержанием жира, но, от него не толстеют.

Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайт" версиях в основном заменители молочного жира.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души.

⠀

3. Рис

⠀

Крупа, от которой падают в обморок худеющие. Разумеется, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на "толстение" это никак не влияет.

⠀

Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не грозит, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы не толстеем и не худеем от каких-то конкретных продуктов. Важна суточная норма белков, жиров, углеводов. И избыточный вес появляется тогда, когда мы эти нормы преувеличиваем.