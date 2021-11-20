Користь чи шкода? Дієтолог реабілітувала продукти, від яких "товстіють"

1. Картопля

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Такий страшний і сумнівний вуглевод. Але чому? Адже в ньому дуже багато корисних речовин (калій, магній, клітковина), і картопля є складним вуглеводом. Так, так. І від нього ви не видужаєте.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливий спосіб готування, для збереження корисних речовин і заощадження калорійності. У 100 г картоплі всього 90 ккал, а в молодому і того менше. Якщо ви відваріть його або запечете зі спеціями, то калорійність залишиться такою ж. Але якщо ви будете смажити на маслі або у фритюрі, то це інше питання.

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2. Вершкове масло

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Так, продукт дуже калорійний, з великим вмістом жиру, але, від нього не товстіють.

Вибирати потрібно масло 82-83% жирності, саме таке масло містить корисні жири, а в "дієтичних" або "лайт" версіях в основному замінники молочного жиру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вершковому маслі 750 ккал, то в будь-якому рослинному 900. Але, тим не менш, любителі заправити салат "корисною" оливковою олією не завжди враховують кількість і поливають від душі.

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3. Рис

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Крупа, від якої непритомніють ті, хто худне. Зрозуміло, що бурий/дикий/червоний і інші екзотичні види рису більш корисні, ніж білий, але на "товстіння" це ніяк не впливає.

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Якщо вибирати білий пропарений рис, то вам абсолютно нічого не загрожує, велика частина вітамінів в ньому збережена, а калорійність рису, плюс-мінус така ж, як і в іншої крупи.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми не товстіємо і не худнемо від якихось конкретних продуктів. Важлива добова норма білків, жирів, вуглеводів. І надмірна вага з'являється тоді, коли ми ці норми перебільшуємо.