Допомога від цукрової залежності: нутриціолог розповіла про популярний метод прийом хрому

Один з таких способів: приймайте добавки хрому і вашої залежності від цукру як не бувало!

Відмовлятися від солодкого тепер модно. Інтернет рясніє статтями з гучними заголовками, які обіцяють "найпростіший" спосіб впоратися з любов'ю до солодкого.

Чи так це? Нутриціолог Катерина Йенсен розібралася в своєму блозі в Instagram.

Хром - мікроелемент, який покращує засвоєння глюкози клітинами. Тобто, так, якщо глюкоза клітинами погано засвоюється, то вас буде тягнути на солодке сильніше звичайного.

Але тут є одне маленьке але: якщо причина вашої цукрової залежності не в дефіциті хрому, то і приймати його марно! Ви як любили шоколадки після обіду, так і будете їх любити. І ніякий диво-хром вам не допоможе.

⠀ Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Крім того, нестача хрому в нашому світі річ досить рідкісна. Його повно в їжі: какао, куразі, фініках, свинині, яловичині, морепродуктах, кіноа, горосі, кропі... Це тільки неповний перелік продуктів, які містять хром в достатку.

Хрому для нормального функціонування організму не потрібно багато, плюс він накопичується в тілі, що робить його брак рідкісним випадком.

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Чи допоможе хром від цукрової залежності? (фото: instagram.com/food4vita)

Загалом, якщо ваша мета - скоротити вживання солодощів, то прийомом хрому в таблетках вам не відбутися.

Цукрова залежність - це складний механізм, витканий з психологічних проблем, звичок, соціального тиску, стресу і фізіологічної залежності, яка, за силою, вченими порівнюється із залежністю від кокаїну!

Очевидно, що просто не буде. Та ба. І з хромом теж. Тому не витрачайте даремно гроші і не читайте "жовтих" газет.