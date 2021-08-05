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Допомога від цукрової залежності: нутриціолог розповіла про популярний метод прийом хрому

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Четвер 05 серпня 2021 11:07
Допомога від цукрової залежності: нутриціолог розповіла про популярний метод прийом хрому Чи допоможе прийом хрому відмовитися від солодощів (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Відмовлятися від солодкого тепер модно. Інтернет рясніє статтями з гучними заголовками, які обіцяють "найпростіший" спосіб впоратися з любов'ю до солодкого.

Один з таких способів: приймайте добавки хрому і вашої залежності від цукру як не бувало!

Чи так це? Нутриціолог Катерина Йенсен розібралася в своєму блозі в Instagram.

Хром - мікроелемент, який покращує засвоєння глюкози клітинами. Тобто, так, якщо глюкоза клітинами погано засвоюється, то вас буде тягнути на солодке сильніше звичайного.

Але тут є одне маленьке але: якщо причина вашої цукрової залежності не в дефіциті хрому, то і приймати його марно! Ви як любили шоколадки після обіду, так і будете їх любити. І ніякий диво-хром вам не допоможе.

Допомога від цукрової залежності: нутриціолог розповіла про популярний метод прийом хромуКатерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Крім того, нестача хрому в нашому світі річ досить рідкісна. Його повно в їжі: какао, куразі, фініках, свинині, яловичині, морепродуктах, кіноа, горосі, кропі... Це тільки неповний перелік продуктів, які містять хром в достатку.

Хрому для нормального функціонування організму не потрібно багато, плюс він накопичується в тілі, що робить його брак рідкісним випадком.

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Допомога від цукрової залежності: нутриціолог розповіла про популярний метод прийом хрому

Чи допоможе хром від цукрової залежності? (фото: instagram.com/food4vita)

Загалом, якщо ваша мета - скоротити вживання солодощів, то прийомом хрому в таблетках вам не відбутися.

Цукрова залежність - це складний механізм, витканий з психологічних проблем, звичок, соціального тиску, стресу і фізіологічної залежності, яка, за силою, вченими порівнюється із залежністю від кокаїну!

Очевидно, що просто не буде. Та ба. І з хромом теж. Тому не витрачайте даремно гроші і не читайте "жовтих" газет.

Раніше нутриціолог дала список овочів для хорошої роботи жовчного міхура.

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