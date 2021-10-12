Поможет наладить пищеварение: врач назвала самый доступный суперфуд

Квашеную капусту не зря называют суперфудом. Она насыщена органическими кислотами, витаминами, минералами, антиоксидантами. Является природным пробиотиком, доставляя полезные бактерии в ваш кишечник и способствуя здоровому пищеварению.

Квашеная капуста - отличный пробиотик (фото: pexels.com)

Процесс ферментации протекает благодаря молочнокислым бактериям, которые обитают на поверхности капустных листьев. При ограниченном доступе кислорода углеводы расщепляются, образуя в результате сложных реакций молочную кислоту (лактат).

Чтобы не допустить развития нежелательной микрофлоры (грибы, бактерии), в капусту добавляют соль в концентрации около 2,5% от общей массы.

Во время брожения в капустной массе протыкают отверстия, чтобы удалить излишки газа, который выделяется в процессе.

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У квашенной капусты много полезных свойств:

Повышает иммунитет

В сочетании с белковыми блюдами эффективна для улучшения желчеоттока

Повышает кислотность

Снижает симптомы аллергии

Содержит много витамина С. Добавляйте ее к красному мясу и субпродуктам, она поможет усвоиться железу

Содержит производную аминокислоты метионина. Оказывает противоязвенный эффект, уменьшает влияние хеликобактер

Эффективна в диете против Candida

Увеличивает количество полезных бактерий и снижает число "плохих"

⠀Сплошные суперфуды! (фото: pexels.com)

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Почему квашеную капусту полезно заправлять растительным маслом? Для усвоения жирорастворимого вит К2, который она содержит в большом количестве.

Несмотря на большую пользу и у этого продукта есть противопоказания.