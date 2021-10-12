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Поможет наладить пищеварение: врач назвала самый доступный суперфуд

Автор: Татьяна Турчаникова

Суперфуды уже давно стали постоянными жителями холодильников и полочек на кухне у всех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Чиа, киноа, ягоды годжи… а как насчет нашего, всем привычного с детства, суперфуда - квашеной капусты? Оказывается, она не уступает по полезности своим "заграничным коллегам".

Об этом напомнила в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Квашеную капусту не зря называют суперфудом. Она насыщена органическими кислотами, витаминами, минералами, антиоксидантами. Является природным пробиотиком, доставляя полезные бактерии в ваш кишечник и способствуя здоровому пищеварению.

Квашеная капуста - отличный пробиотик (фото: pexels.com)

Процесс ферментации протекает благодаря молочнокислым бактериям, которые обитают на поверхности капустных листьев. При ограниченном доступе кислорода углеводы расщепляются, образуя в результате сложных реакций молочную кислоту (лактат).

Чтобы не допустить развития нежелательной микрофлоры (грибы, бактерии), в капусту добавляют соль в концентрации около 2,5% от общей массы.

Во время брожения в капустной массе протыкают отверстия, чтобы удалить излишки газа, который выделяется в процессе.

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У квашенной капусты много полезных свойств:

  • Повышает иммунитет

  • В сочетании с белковыми блюдами эффективна для улучшения желчеоттока

  • Повышает кислотность
  • Снижает симптомы аллергии
  • Содержит много витамина С. Добавляйте ее к красному мясу и субпродуктам, она поможет усвоиться железу
  • Содержит производную аминокислоты метионина. Оказывает противоязвенный эффект, уменьшает влияние хеликобактер
  • Эффективна в диете против Candida
  • Увеличивает количество полезных бактерий и снижает число "плохих"

⠀Сплошные суперфуды! (фото: pexels.com)

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Почему квашеную капусту полезно заправлять растительным маслом? Для усвоения жирорастворимого вит К2, который она содержит в большом количестве.

Несмотря на большую пользу и у этого продукта есть противопоказания.

  1. СИБР (избыточное разрастание бактериальной флоры в тонком кишечнике). Может усиливать вздутие у этой группы пациентов.
  2. Обострения заболеваний ЖКТ: гастрит, язва.
  3. Непереносимость гистамина.
  4. При болезнях связанных с нарушением водно-солевого баланса: почки, гипертония - ограничьте употребление квашеной капусты. Из-за соли, поедание ее в больших количествах может провоцировать появление отёков и повышение артериального давления.

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