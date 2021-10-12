Допоможе налагодити травлення: лікар назвала найдоступніший суперфуд

Квашену капусту не дарма називають суперфудом. Вона насичена органічними кислотами, вітамінами, мінералами, антиоксидантами. Є природним пробіотиком, що постчаэ корисні бактерії в ваш кишечник і сприяэ здоровому травленню.

Квашена капуста - відмінний пробіотик (фото: pexels.com)

Процес ферментації протікає завдяки молочнокислим бактеріям, які мешкають на поверхні капустяного листя. При обмеженому доступі кисню вуглеводи розщеплюються, утворюючи в результаті складних реакцій молочну кислоту (лактат).

Щоб не допустити розвитку небажаної мікрофлори (гриби, бактерії), в капусту додають сіль в концентрації близько 2,5% від загальної маси.

Під час бродіння в капустяній масі протикають отвори, щоб видалити надлишки газу, який виділяється в процесі.

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У квашеної капусти багато корисних властивостей:

Підвищує імунітет

У поєднанні з білковими стравами ефективна для поліпшення жовчовідтоку

Підвищує кислотність

Знижує симптоми алергії

Містить багато вітаміну С. Додавайте її до червоного м'яса і субпродуктів, вона допоможе засвоїтися залозу

Містить похідну амінокислоти метіоніну. Надає противиразковий ефект, зменшує вплив хелікобактер

Ефективна в дієті проти Candida

Збільшує кількість корисних бактерій і знижує число "поганих"

⠀Суцільні суперфуди! (фото: pexels.com)

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Чому квашену капусту корисно заправляти рослинним маслом? Для засвоєння жиророзчинного вітамыну К2, який вона містить у великій кількості.

Незважаючи на велику користь і у цього продукту є протипоказання.