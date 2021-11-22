Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы

Всем знакомая с детства хурма несет в себе массу пользы, но также, в отдельных случаях, может довести до... кабинета хирурга.
Об этом предупредила в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.
Регулярное включение хурмы в рацион может удовлетворить потребности во многих важных питательных веществах:
Что еще может дать нам употребление хурмы:
Но обязательно нужно знать, что полезная хурма может быть опасна для маленьких детей и людей с проблемами ЖКТ.
Все мы видели волокна, которыми пронизана мякоть этих фруктов. Именно они не перевариваются нашим организмом, имеют свойство задерживаться в желудке, скапливаться и образовывать клубок - фитобезоар.
В сезон хурмы в хирургическое отделение большое количество поступление детей младшего школьного возраста с безоаром.
Поэтому не рекомендуется хурму детям до 4 лет. И старше, если есть проблемы с ЖКТ. Обязательно - начинайте знакомить с этим фруктов постепенно.
Всем остальным с сильным пищеварением: 1-2 спелых не вяжущих плода в день будут во благо.
Раньше нутрициолог назвала самый доступный натуральный источник кальция.