Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми

Регулярне включення хурми в раціон може задовольнити потреби в багатьох важливих поживних речовинах:

бета-каротин (рівно половина добової норми в одному фрукті),

вітамін С (1\5 добової норми в одному фрукті),

марганець,

йод.

Що ще може дати нам вживання хурми:

Захист від вільних радикалів, Добрий зір, Зниження рівня хронічного запалення, Профілактика гіпертензії, Захист від газоутворення.

Але обов'язково потрібно знати, що корисна хурма може бути небезпечна для маленьких дітей і людей з проблемами шлунково-кишкового тракту.

Хурма може бути небезпечною (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Користь чи шкода: в чому небезпека хурми

У медицині є таке поняття, як фітобезоар - чужорідне тіло, що утворюється в шлунку через рослинну їжу, яка не перетравлюється, а навпаки накопичуються і формує чужорідне тіло.

Хурма легко може стати провокатором утворення фітобезоара.

Всі ми бачили волокна, якими пронизана м'якоть цих фруктів. Саме вони не перетравлюються нашим організмом, мають властивість затримуватися в шлунку, накопичуватися і утворювати клубок - фітобезоар.

Як будь-яке чужорідне тіло, безоар невеликих розмірів може вийти самостійно. Лікування щільних і ускладнених безоарів - тільки хірургічне.

У сезон хурми в хірургічне відділення велика кількість вступ дітей молодшого шкільного віку з безоаром.

Тому не рекомендується хурму дітям до 4 років. І старше, якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Обов'язково - починайте знайомити з цим фруктом поступово.

Всім іншим з сильним травленням: 1-2 стиглих не в'яжучих плода в день будуть на благо.