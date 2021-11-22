Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми

Всім знайома з дитинства хурма несе в собі масу користі, але також, в окремих випадках, може довести до... кабінету хірурга.
Про це попередила у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснудтинова.
Регулярне включення хурми в раціон може задовольнити потреби в багатьох важливих поживних речовинах:
Що ще може дати нам вживання хурми:
Але обов'язково потрібно знати, що корисна хурма може бути небезпечна для маленьких дітей і людей з проблемами шлунково-кишкового тракту.
Всі ми бачили волокна, якими пронизана м'якоть цих фруктів. Саме вони не перетравлюються нашим організмом, мають властивість затримуватися в шлунку, накопичуватися і утворювати клубок - фітобезоар.
У сезон хурми в хірургічне відділення велика кількість вступ дітей молодшого шкільного віку з безоаром.
Тому не рекомендується хурму дітям до 4 років. І старше, якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Обов'язково - починайте знайомити з цим фруктом поступово.
Всім іншим з сильним травленням: 1-2 стиглих не в'яжучих плода в день будуть на благо.
Раніше нутриціолог назвала найдоступніший натуральний джерело кальцію.