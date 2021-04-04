Как не поправиться во время карантина: действенные советы

Пейте больше воды

Вода улучшает метаболизм, восстанавливает водно-солевой баланс, расщепляет жир и выводит из организма шлаки и токсины. А еще подавляет чувство голода и препятствует перееданию. Начинайте утро с двух стаканов теплой воды, а также не забывайте пить воду перед каждым приемом пищи и за 30–60 минут до сна.

Соблюдайте режим питания

В привычной жизни, которая обязательно к нам вернется, вы ходили на работу, учёбу, занимались спортом и просто гуляли по улицам города. Режим питания формировался, исходя из загруженности дня, а сейчас в заточении все это ушло. Мы сидим целыми днями дома, и режим полностью сбился. Поэтому необходимо составить график, чтобы знать, когда именно должен быть завтрак, обед и ужин. Важно, чтобы последний прием пищи состоялся не позже 8 часов вечера - чтобы не перегружать организм.

С учетом уменьшения физической активности, постарайтесь хоть на 10% уменьшить количество привычного объема порции. 10 % - это минус один "укус" бутерброда, ложка гарнира и т.д.

Не ешьте у компьютера или телевизора

Желательно не есть в кровати или на диване. Особенно тем людям, кто работает в удаленном режиме и имеет большой соблазн подкрепиться, не отходя от компьютера. Так делать не стоит. Возьмите небольшую паузу, сходите на кухню и спокойно поешьте без спешки. Это поможет разгрузиться морально и вернуться к работе с новыми силами и без лишних килограммов. Если вы помимо еды поглощаете еще и информацию, то начинаете хуже пережевывать и рискуете съесть больше, чем нужно.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Готовьте еду сами

Сейчас большинство кафе и ресторанов начали доставлять еду на дом, и условия доставки весьма привлекательны. Побаловать себя готовой едой можно — например, когда на карантине станет совсем тоскливо. Но только побаловать! В остальное время готовьте еду сами: используйте здоровые продукты и полезные рецепты, а если готовить каждый день лень, вас спасут заготовки. Экспериментируйте! Лучше всего составить себе примерный рацион на неделю, чтоб он был разнообразным и подходящим для всей семьи. Вместо печенек и конфеток на видных местах расставьте мытые и чищенные овощи и фрукты.

Ограничьте вредные продукты

А вот еда быстрого приготовления - не лучший выбор, поскольку в ней часто много соли и масло плохого качества. Напитки с большим содержанием сахара, десерты на основе молока, сосиски и гамбургеры, колбасные изделия, жареная картошка, печенье - все это также лучше исключить из рациона. Подобная еда чаще всего становится причиной лишнего веса, тем более, когда люди мало двигаются.

Стоит ограничить и потребление алкоголя: он усиливает чувство голода, замедляет обмен веществ и нарушает водно-солевой обмен в организме.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Выбирайте полезные сладости

Сладкое действительно повышает настроение, но ненадолго — меньше чем через час после десерта с белым рафинированным сахаром вы почувствуете усталость и раздражение и потянетесь за добавкой. Замените такие десерты полезными сладостями — смузи, домашним печеньем, пастилой и другими.

Тренируйтесь каждый день

В Интернете есть миллион видео, как этим заниматься. Чем больше вы потратите калорий, тем меньше запасете на талии. Да и домашние дела никто не отменял. Ревизия холодильника. Ревизия шкафов. Помыть окна. Что еще там? Сделать дома то, до чего руки не доходили из-за работы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Соблюдайте режим сна

Иногда можно расслабиться и посмотреть любимый сериал до полуночи, но не каждый день. Иначе это может привести к хорошему сбою гуморальной системы и перееданию.