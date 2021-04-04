Як не розповніти під час карантину: дієві поради

Під час карантину звичний ритм життя змінився, став повільніше, а спортивні зали при цьому закриті. Крім того, стрес і тривожні думки ми частенько "заїдаємо" не дуже корисною їжею. Звичайно ж, це загрожує позначитися на стані тіла і шкіри. Як же не допустити, щоб почала зростати вага, і оптимізувати харчування під умови карантину?
Lite зібрав для вас дієві і перевірені поради, які допоможуть зберегти фігуру і здоров'я в умовах локдауна.
Вода покращує метаболізм, відновлює водно-сольовий баланс, розщеплює жир і виводить з організму шлаки і токсини. А ще пригнічує відчуття голоду і запобігає переїданню. Починайте ранок з двох склянок теплої води, а також не забувайте пити воду перед кожним прийомом їжі і за 30-60 хвилин до сну.
У звичному житті, яке обов'язково до нас повернеться, ви ходили на роботу, навчання, займалися спортом і просто гуляли вулицями міста. Режим харчування формувався, виходячи із завантаженості дня, а зараз в ув'язненні все це пішло. Ми сидимо цілими днями вдома, і режим повністю збився. Тому необхідно скласти графік, щоб знати, коли саме має бути сніданок, обід і вечеря. Важливо, щоб останній прийом їжі відбувся не пізніше 8 години вечора - щоб не перевантажувати організм.
З урахуванням зменшення фізичної активності, постарайтеся хоч на 10% зменшити кількість звичного об'єму порції. 10 % - це мінус один "укус" бутерброда, ложка гарніру і т. д.
Бажано не їсти в ліжку або на дивані. Особливо тим людям, хто працює у віддаленому режимі і має велику спокусу підкріпитися, не відходячи від комп'ютера. Так робити не варто. Візьміть невелику паузу, сходіть на кухню і спокійно поїжте без поспіху. Це допоможе відволіктися морально і повернутися до роботи з новими силами і без зайвих кілограмів. Якщо ви крім їжі поглинаєте ще й інформацію, то починаєте гірше пережовувати і ризикуєте з'їсти більше, ніж потрібно.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Зараз більшість кафе і ресторанів почали доставляти їжу на дім, і умови доставки вельми привабливі. Побалувати себе готовою їжею можна — наприклад, коли на карантині стане зовсім сумно. Але тільки побалувати! В інший час готуйте їжу самі: використовуйте здорові продукти і рецепти, а якщо готувати кожен день лінь, вас врятують заготовки. Експериментуйте! Краще всього скласти собі приблизний раціон на тиждень, щоб він був різноманітним і підходящим для всієї родини. Замість печива і цукерок на видних місцях розставте миті і почищені овочі і фрукти.
А ось їжа швидкого приготування - не кращий вибір, оскільки в ній часто багато солі і масло поганої якості. Напої з великим вмістом цукру, десерти на основі молока, сосиски і гамбургери, ковбасні вироби, смажена картопля, печиво - все це також краще виключити з раціону. Подібна їжа найчастіше стає причиною зайвої ваги, тим більше, коли люди мало рухаються.
Варто обмежити і споживання алкоголю: він підсилює почуття голоду, уповільнює обмін речовин і порушує водно-сольовий обмін в організмі.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Солодке дійсно підвищує настрій, але ненадовго — менше ніж через годину після десерту з білим рафінованим цукром ви відчуєте втому і роздратування і потягнетеся за добавкою. Замініть такі десерти корисними солодощами — смузі, домашнім печивом, пастилою та іншими.
В Інтернеті є мільйон відео, як цим займатися. Чим більше ви витратите калорій, тим менше запасете на талії. Та й домашні справи ніхто не відміняв. Ревізія холодильника. Ревізія шафи. Помити вікна. Що ще там? Зробити вдома те, до чого не доходили руки через роботу.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Іноді можна розслабитися і подивитися улюблений серіал до півночі, але не кожен день. Інакше це може привести до хорошого збою гуморальної системи і переїдання.
Нагадаємо, що раніше експерт з харчування Валентина Ивушкина розповіла про особливу схему харчування по часу для здоров'я організму.