Як не розповніти під час карантину: дієві поради

Пийте більше води

Вода покращує метаболізм, відновлює водно-сольовий баланс, розщеплює жир і виводить з організму шлаки і токсини. А ще пригнічує відчуття голоду і запобігає переїданню. Починайте ранок з двох склянок теплої води, а також не забувайте пити воду перед кожним прийомом їжі і за 30-60 хвилин до сну.

Дотримуйтесь режиму харчування

У звичному житті, яке обов'язково до нас повернеться, ви ходили на роботу, навчання, займалися спортом і просто гуляли вулицями міста. Режим харчування формувався, виходячи із завантаженості дня, а зараз в ув'язненні все це пішло. Ми сидимо цілими днями вдома, і режим повністю збився. Тому необхідно скласти графік, щоб знати, коли саме має бути сніданок, обід і вечеря. Важливо, щоб останній прийом їжі відбувся не пізніше 8 години вечора - щоб не перевантажувати організм.

З урахуванням зменшення фізичної активності, постарайтеся хоч на 10% зменшити кількість звичного об'єму порції. 10 % - це мінус один "укус" бутерброда, ложка гарніру і т. д.

Не їжте біля комп'ютера або телевізора

Бажано не їсти в ліжку або на дивані. Особливо тим людям, хто працює у віддаленому режимі і має велику спокусу підкріпитися, не відходячи від комп'ютера. Так робити не варто. Візьміть невелику паузу, сходіть на кухню і спокійно поїжте без поспіху. Це допоможе відволіктися морально і повернутися до роботи з новими силами і без зайвих кілограмів. Якщо ви крім їжі поглинаєте ще й інформацію, то починаєте гірше пережовувати і ризикуєте з'їсти більше, ніж потрібно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Готуйте їжу самі

Зараз більшість кафе і ресторанів почали доставляти їжу на дім, і умови доставки вельми привабливі. Побалувати себе готовою їжею можна — наприклад, коли на карантині стане зовсім сумно. Але тільки побалувати! В інший час готуйте їжу самі: використовуйте здорові продукти і рецепти, а якщо готувати кожен день лінь, вас врятують заготовки. Експериментуйте! Краще всього скласти собі приблизний раціон на тиждень, щоб він був різноманітним і підходящим для всієї родини. Замість печива і цукерок на видних місцях розставте миті і почищені овочі і фрукти.

Обмежте шкідливі продукти

А ось їжа швидкого приготування - не кращий вибір, оскільки в ній часто багато солі і масло поганої якості. Напої з великим вмістом цукру, десерти на основі молока, сосиски і гамбургери, ковбасні вироби, смажена картопля, печиво - все це також краще виключити з раціону. Подібна їжа найчастіше стає причиною зайвої ваги, тим більше, коли люди мало рухаються.

Варто обмежити і споживання алкоголю: він підсилює почуття голоду, уповільнює обмін речовин і порушує водно-сольовий обмін в організмі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вибирайте корисні солодощі

Солодке дійсно підвищує настрій, але ненадовго — менше ніж через годину після десерту з білим рафінованим цукром ви відчуєте втому і роздратування і потягнетеся за добавкою. Замініть такі десерти корисними солодощами — смузі, домашнім печивом, пастилою та іншими.

Тренуйтеся кожен день

В Інтернеті є мільйон відео, як цим займатися. Чим більше ви витратите калорій, тим менше запасете на талії. Та й домашні справи ніхто не відміняв. Ревізія холодильника. Ревізія шафи. Помити вікна. Що ще там? Зробити вдома те, до чого не доходили руки через роботу.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дотримуйтеся режиму сну

Іноді можна розслабитися і подивитися улюблений серіал до півночі, але не кожен день. Інакше це може привести до хорошого збою гуморальної системи і переїдання.