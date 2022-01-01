Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд

Сбалансированное питание оказывает огромное влияние как на здоровье человека, так и на его внешний вид – фигуру, волосы, кожу, самочувствие.
В праздники даже самые убежденные ЗОЖники могут себе позволить немного расслабиться, а вот о том, на что стоит обратит внимание во время новогоднего викенда рассказала диетолог Алена Павлова в Instagram.
Наше питание складывается из привычек. Чтобы не набрать лишнего веса после новогодних праздников, нужно в первую очередь не переедать во время этого периода и придерживаться максимально сбалансированного питания.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
В праздники нормально немного расслабиться. Главное — не то, что вы делаете эпизодически, а то, что делаете большую часть времени.
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Если 80% времени вы придерживаетесь сбалансированного питания и двигаетесь, то остальные 20% — не так важны.
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Попробуйте изменить свое питание, снизить потребление соли и сахара. И увидите, какое влияние это окажет на ваш организм.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Съедайте в день как можно больше разноцветных продуктов (всех цветов радуги в идеале) в приготовленном и сыром виде.
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Пейте больше обычной воды, травяных и фруктовых чаев, вместо соков и кофе.
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Не готовьте себе одно и то же блюдо на несколько дней, надоест быстро.
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Рекомендовано к употреблению:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Исключите или хотя бы снизьте количество потребления продуктов, которые провоцируют отек:
И, конечно, больше двигайтесь, чтобы увеличить расход энергии и создать дефицит калорий.
Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет наладить пищеварение.