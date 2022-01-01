Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд

Наше харчування складається з звичок. Щоб не набрати зайвої ваги після новорічних свят, потрібно в першу чергу не переїдати під час цього періоду і дотримуватися максимально збалансованого харчування.



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У свята нормально трохи розслабитися. Головне - не те, що ви робите епізодично, а те, що робите більшу частину часу.

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Якщо 80% часу ви дотримуєтеся збалансованого харчування і рухаєтеся, то інші 20% — не так важливі.

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Спробуйте змінити своє харчування, знизити споживання солі і цукру. І побачите, який вплив це зробить на ваш організм.



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З'їдайте в день якомога більше різнокольорових продуктів (всіх кольорів веселки в ідеалі) в приготованому і сирому вигляді.

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Пийте більше звичайної води, трав'яних і фруктових чаїв, замість соків і кави.

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Не готуйте собі одні і ті ж страви на кілька днів, набридне швидко.

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Рекомендовано до вживання:

Рибу і морепродукти

М'ясо нежирне біле: куру, індичка, кролик

Яйця і омлети

Цільнозернові злаки: полба, ц/з рис, булгур, кіноа, зелена гречка

Овочі свіжі і зелень

Авокадо, оливки, рослинні олії

Хліб з 100% цільнозернового борошна, хлібці ц/з

Йогурт натуральний

Фрукт

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Виключіть або хоча б знизьте кількість споживання продуктів, які провокують набряк:

Ковбасу, сосиски, копченості, шинку, в'ялене м'ясо і тп

Солону/копчену рибу

Соєвий соус та інші

Соління, гострі закуски, жирні і смажені продукти

Все борошняне з додаванням солі і цукру

Білий рафінований цукор і солодке на його основі

Складні салати на основі майонезу: олів'є, салат з крабових паличок, оселедець під шубою і т. д.

І, звичайно, більше рухайтеся, щоб збільшити витрату енергії і створити дефіцит калорій.