Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд

Збалансоване харчування має величезний вплив як на здоров'я людини, так і на його зовнішній вигляд – фігуру, волосся, шкіру, самопочуття.
У свята навіть самі переконані ЗСЖники можуть собі дозволити трохи розслабитися, а ось про те, на що варто зверне увагу під час новорічного вікенду розповіла дієтолог Олена Павлова в Instagram.
Наше харчування складається з звичок. Щоб не набрати зайвої ваги після новорічних свят, потрібно в першу чергу не переїдати під час цього періоду і дотримуватися максимально збалансованого харчування.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
У свята нормально трохи розслабитися. Головне - не те, що ви робите епізодично, а те, що робите більшу частину часу.
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Якщо 80% часу ви дотримуєтеся збалансованого харчування і рухаєтеся, то інші 20% — не так важливі.
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Спробуйте змінити своє харчування, знизити споживання солі і цукру. І побачите, який вплив це зробить на ваш організм.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З'їдайте в день якомога більше різнокольорових продуктів (всіх кольорів веселки в ідеалі) в приготованому і сирому вигляді.
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Пийте більше звичайної води, трав'яних і фруктових чаїв, замість соків і кави.
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Не готуйте собі одні і ті ж страви на кілька днів, набридне швидко.
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Рекомендовано до вживання:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Виключіть або хоча б знизьте кількість споживання продуктів, які провокують набряк:
І, звичайно, більше рухайтеся, щоб збільшити витрату енергії і створити дефіцит калорій.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе налагодити травлення.