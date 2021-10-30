Пошаговый рецепт вкуснейшего домашнего майонеза, который, однако, нельзя давать детям

Для приготовления домашнего майонеза вам понадобятся:

1 желток

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка горчицы

1 г соли

1 г сахара

200 мл подсолнечного масла

Процесс приготовления полезного майонеза

Перед тем как извлечь желток, обязательно хорошо помойте яйцо под проточной водой.

Далее отделите желток и поместите в емкость, где будете взбивать майонез.

Лимонный сок доведите до кипения. Влейте в желток, интенсивно взбивая венчиком. Кислая среда сока и его высокая температура обезвредят желток.

Добавьте горчицу. Перемешайте и остудите смесь.

Добавьте соль и сахар. Потом влейте тонкой струйкой ледяное подсолнечное масло. Взбейте все. Взбивать нужно очень интенсивно, потому что майонез - это не соус, а стабильная эмульсия.

"Так как базовый майонез готовится на сыром желтке, учтите, что его нельзя давать детям. Также домашний майонез нужно употреблять свежим. Хранить его можно в холодильнике не более трех дней в закрытом герметичном контейнере", - говорит повар.