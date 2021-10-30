Покроковий рецепт смачного домашнього майонезу, який, однак, не можна давати дітям

Для приготування домашнього майонезу вам знадобляться:

1 жовток

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці

1 г солі

1 г цукру

200 мл соняшникової олії

Процес приготування корисного майонезу

Перед тим як витягти жовток, обов'язково добре помийте яйце під проточною водою.

Далі відокремте жовток і помістіть в ємність, де будете збивати майонез.

Лимонний сік доведіть до кипіння. Влийте в жовток, інтенсивно збиваючи вінчиком. Кисле середовище соку і його висока температура знешкодять жовток.

Додайте гірчицю. Перемішайте і остудіть суміш.

Додайте сіль і цукор. Потім влийте тонкою цівкою крижану соняшникову олію. Збийте все. Збивати потрібно дуже інтенсивно, тому що майонез - це не соус, а стабільна емульсія.

"Так як базовий майонез готується на сирому жовтку, врахуйте, що його не можна давати дітям. Також домашній майонез потрібно вживати свіжим. Зберігати його можна в холодильнику не більше трьох днів в закритому герметичному контейнері", - говорить кухар.