Посуда может влиять на здоровье: как правильно выбрать сковородку

Безопасные материалы для сковороды⠀

1. Чугунные сковороды, экологичные, долговечные и тяжелые. Выбирайте литые, не штампованные. Если легкая, то в сплаве есть алюминий, такую лучше не брать.

2. Из нержавеющей стали, не вступают ни в какую реакцию с пищей. Будьте внимательны, выбирайте только качественные бренды, в дешевых часто большое содержание никеля, который накапливается в организме, должна быть указана марка стали AISI 304 или обозначено требование соблюдения ГОСТа. Смотрите, чтобы было содержание 18/0 -это означает, что никеля в данной посуде нет.

3. Керамика. Безопасна, однако боится перепад температур, поэтому не стоит выкладывать на такую сковороду замороженные продукты и ее нельзя мыть в посудомойке со щелочными средствами, хотя на свойство приготовленных блюд это не влияет.

Есть нюансы и жалобы на керамическое покрытие, что через 3 месяца к такой сковороде начинает все прилипать. Это потому, что наши производители называют керамикой все, что содержит в себе более 5 % этого вещества.

Также, как показывает практика, ее не будешь использовать без масла.

Какую сковородку выбрать (фото: pexels.com)

4. Посуда со сплавами (титановые, мраморные и каменные). Они имеют многослойное покрытие. Но будьте внимательны, смотрите, чтобы посудала не содержала PFOA и PTFE.

Советы при выборе сковороды