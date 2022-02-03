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Посуд може впливати на здоров'я: як правильно вибрати сковорідку

Автор: Тетяна Турчанікова

Важлива складова нашого здоров'я не тільки те, що ми їмо, а й те, що нас оточує: наприклад, екологічність приміщення, в якому ми живемо, і навіть посуд, на якому ми готуємо нашу їжу.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування порадила вибирати його з розумом, щоб не набрати зайвий токсинів в організм.

Безпечні матеріали для сковороди⠀

1. Чавунні сковороди, екологічні, довговічні і важкі. Вибирайте литі, не штамповані. Якщо легка, то в сплаві є алюміній, таку краще не брати.

2. З нержавіючої сталі, не вступають ні в яку реакцію з їжею. Будьте уважні, вибирайте тільки якісні бренди, в дешевих часто великий вміст нікелю, який накопичується в організмі, повинна бути вказана марка сталі AISI 304 або позначено вимогу дотримання ГОСТу. Дивіться, щоб був вміст 18/0, це означає, що нікелю в даному посуді немає.

3. Кераміка. Боїться перепад температур, тому не варто викладати на таку сковороду заморожені продукти, її не можна мити в посудомийці з лужними засобами, хоча на властивість приготованих страв це не впливає.

Є нюанси і скарги на керамічне покриття, що через 3 місяці до такої сковороди починає все прилипати. Це тому, що наші виробники називають керамікою все, що містить в собі більше 5% цієї речовини.

Також, як показує практика, її не будеш використовувати без масла.

Яку сковорідку обрати (фото: pexels.com)

4. Посуд зі сплавами (титанові, мармурові та кам'яні). Вони мають багатошарове покриття. Але будьте уважні, дивіться, щоб посуд не містив PFOA і PTFE.

Поради при виборі сковороди

  • Вибирайте сковороду з товстим дном.
  • Чим більше покриттів на сковороді, тим безпечніше.
  • Для того, щоб готувати в духовій шафі, вибирайте без пластмасових деталей.
  • Дивіться уважно склад, відсутність PFOA і PTFE, наявність ГОСТу, а так само сертифікати якості.
  • Вибирайте зручну широку ручку, краще з натуральних матеріалів.
  • Вона повинна коштувати не менше 500-600 грн.

Раніше нутриціолог розповіла, якого мінералу не вистачає організму, якщо енергія стоїть на нулі.

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