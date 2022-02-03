Посуд може впливати на здоров'я: як правильно вибрати сковорідку

Важлива складова нашого здоров'я не тільки те, що ми їмо, а й те, що нас оточує: наприклад, екологічність приміщення, в якому ми живемо, і навіть посуд, на якому ми готуємо нашу їжу.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування порадила вибирати його з розумом, щоб не набрати зайвий токсинів в організм.
1. Чавунні сковороди, екологічні, довговічні і важкі. Вибирайте литі, не штамповані. Якщо легка, то в сплаві є алюміній, таку краще не брати.
2. З нержавіючої сталі, не вступають ні в яку реакцію з їжею. Будьте уважні, вибирайте тільки якісні бренди, в дешевих часто великий вміст нікелю, який накопичується в організмі, повинна бути вказана марка сталі AISI 304 або позначено вимогу дотримання ГОСТу. Дивіться, щоб був вміст 18/0, це означає, що нікелю в даному посуді немає.
3. Кераміка. Боїться перепад температур, тому не варто викладати на таку сковороду заморожені продукти, її не можна мити в посудомийці з лужними засобами, хоча на властивість приготованих страв це не впливає.
Є нюанси і скарги на керамічне покриття, що через 3 місяці до такої сковороди починає все прилипати. Це тому, що наші виробники називають керамікою все, що містить в собі більше 5% цієї речовини.
Також, як показує практика, її не будеш використовувати без масла.
4. Посуд зі сплавами (титанові, мармурові та кам'яні). Вони мають багатошарове покриття. Але будьте уважні, дивіться, щоб посуд не містив PFOA і PTFE.
Раніше нутриціолог розповіла, якого мінералу не вистачає організму, якщо енергія стоїть на нулі.