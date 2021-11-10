Позитивная еда: 8 продуктов, которые помогут в борьбе с депрессией

Исследования показывают, что определенные продукты и питательные вещества играют гораздо большую роль, чем мы когда-либо думали, особенно когда речь идет о депрессии.



1. ГОЛУБИКА — все ягоды это хорошая идея в момент депрессии, но голубика топ благодаря высокому уровню витамина С и полифенолов.

2. ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ — кишечные бактерии играют роль в развитии множества проблем психического здоровья (включая депрессию), еда может напрямую влиять на то, насколько здоровыми и разнообразными являются эти кишечные микробы. Добавление в рацион продуктов, богатых полезными бактериями, таких как ферментированные продукты (кимчи, чайный гриб, мисо, тамари, темпе и квашеная капуста, а также кисломолочные продукты, такие как йогурт) полезно для здоровья.

3. ЛОСОСЬ — при употреблении лосося происходит двусторонний подход к борьбе с депрессией, потому что он не только содержит омега-3, которые необходимы для здоровья мозга , но также является источником витамина D.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. ЗЕЛЕНЬ — листовая зелень считается лучшим продуктом для борьбы с депрессией из-за высокого содержания в ней питательных веществ.

5. ГРЕЦКИЙ ОРЕХ — являются лучшим орехом для здоровья сердца благодаря мощному сочетанию омега-3, витамина Е и антиоксидантов.

6. НЕЖИРНЫЕ БЕЛКИ — курица/индейка, тунец.

7. БОБОВЫЕ — все виды бобовых помогают поддерживать микрофлору за счёт растворимой клетчатки.

8. АВОКАДО — содержат полезные жиры, которые необходимы мозгу для бесперебойной работы.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Обогатив свой рацион ягодами, зеленью, авокадо, бобовыми, орехами и разным протеином мы получаем здоровый рацион, который всегда будет нам помогать.