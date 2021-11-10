Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією

Дослідження показують, що певні продукти та поживні речовини відіграють набагато більшу роль, ніж ми коли-небудь думали, особливо коли мова йде про депресію.



1. ЛОХИНА - всі ягоди це гарна ідея в момент депресії, але лохина топ завдяки високому рівню вітаміну С і поліфенолів.

2. ФЕРМЕНТОВАНІ ПРОДУКТИ - кишкові бактерії відіграють певну роль у розвитку багатьох проблем психічного здоров'я (включаючи депресію), їжа може безпосередньо впливати на те, наскільки здоровими та різноманітними є ці кишкові мікроби. Додавання в раціон продуктів, багатих корисними бактеріями, таких як ферментовані продукти (кімчі, чайний гриб, місо, Тамарі, темпе і квашена капуста, а також кисломолочні продукти, такі як йогурт) корисно для здоров'я.

3. ЛОСОСЬ - при вживанні лосося відбувається двосторонній підхід до боротьби з депресією, тому що він не тільки містить омега-3, які необхідні для здоров'я мозку, але також є джерелом вітаміну D.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. ЗЕЛЕНЬ - листова зелень вважається найкращим продуктом для боротьби з депресією через високий вміст в ній поживних речовин.

5. ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ - є найкращим горіхом для здоров'я серця завдяки потужному поєднанню омега-3, вітаміну Е і антиоксидантів.

6. НЕЖИРНІ БІЛКИ - курка/індичка, тунець.

7. БОБОВІ - всі види бобових допомагають підтримувати мікрофлору за рахунок розчинної клітковини.

8. АВОКАДО - містять корисні жири, які необхідні мозку для безперебійної роботи.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Збагативши свій раціон ягодами, зеленню, авокадо, бобовими, горіхами і різним протеїном, ми отримуємо здоровий раціон, який завжди буде нам допомагати.