Как правильно заедать стресс: эксперт поделилась действенным советом без лишних кило

Другие же начинают поедать сладкое в неограниченном количестве, т.к. не могут себя контролировать. Такой механизм обусловлен падением уровня дофамина, и еда, особенно сладкая - это быстрый способ его поднять.

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И это не совсем правильная тактика, которая ни к чему хорошему не приведет.

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Что есть в состоянии стресса? Твердую еду: яблоко, морковь, сельдерей, топинамбур, редис.

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Жевание снижает уровень кортизола в слюне и уменьшает чувство тревоги и убирает другие неприятные симптомы стресса. Также жевание может поднять настроение за счёт усиления выброса серотонина.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наконец, жевание усиливает активацию мозгового кровотока за счёт активации работы тройничного нерва. Это - своего рода физическая активность, которой мы можем обмануть мозг.

Также нутрициолог напомнила, что стресс непосредственно влияет на пищеварение.

Как помочь пищеварению?

Тщательно пережевывайте пищу.

Избегайте стресса во время приемов пищи.

Прием пищи должен длиться, по крайней мере, 20 минут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты, поддерживающие пищеварение:

Свежевыжатый морковный сок (поддерживает слизистую оболочку кишечника).

Сок сельдерея (стимулирует перистальтику кишечника и облегчает состояние при запоре). Здесь важно качество того самого сельдерея.

Продукты, уменьшающие газообразование в кишечнике: фенхель, имбирь, корица, кардамон, тмин, лакрица, орегано, петрушка, масло мяты перечной, розмарин, шалфей, мелиса, укроп, тимьян.