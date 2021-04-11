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Як правильно заїдати стрес: експерт поділилася дієвою порадою без зайвих кіло

Автор: Lite

Стрес і негативні емоції часто є каталізатором харчових зривів, коли свій смуток нестримно хочеться заїсти чимось смачним. Але така тактика неправильна, а як її коригувати розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова.

Хтось на стресі нічого не їсть, оскільки відбувається викид норадреналіну і можна сказати, що апетит блокується надовго, поки людина не повернеться у звичне стан, запевняє експерт на сторінці в Instagram.

Інші ж починають поїдати солодке в необмеженій кількості, т. к. не можуть себе контролювати. Такий механізм обумовлений падінням рівня дофаміну, і їжа, особливо солодка - це швидкий спосіб його підняти.

І це не зовсім правильна тактика, яка ні до чого доброго не приведе.

Що є в стані стресу? Тверду їжу: яблуко, морква, селера, топінамбур, редис.

Жування знижує рівень кортизолу в слині і зменшує відчуття тривоги і прибирає інші неприємні симптоми стресу. Також жування може підняти настрій за рахунок посилення викиду серотоніну.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нарешті, жування посилює активацію мозкового кровотоку за рахунок активації роботи трійчастого нерва. Це - свого роду фізична активність, яку ми можемо обдурити мозок.

Також нутриціолог нагадала, що стрес безпосередньо впливає на травлення.

Як допомогти травленню?

  • Ретельно пережовуйте їжу.
  • Уникайте стресу під час прийомів їжі.
  • Прийом їжі повинен тривати, принаймні, 20 хвилин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Продукти, що підтримують травлення:

  • Свіжовичавлений морквяний сік (підтримує слизову оболонку кишківника).
  • Сік селери (стимулює перистальтику кишківника і полегшує стан при запорі). Тут важлива кількість тієї самої селери.

Продукти, що зменшують газоутворення у кишечнику: фенхель, імбир, кориця, кардамон, кмин, лакриця, орегано, петрушка, олія м'яти перцевої, розмарин, шавлія, меліса, кріп, чебрець.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олексій Невиский розповів, як приборкати вечірній апетит.

До речі, дієтолог Ольга Усенко пояснила причину головного болю під час дієти.

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Новини України дієтологсхудненняправильное питание
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