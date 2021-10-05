Превращается в яд: нутрициолог рассказала, как употреблять мед без вреда для здоровья

Многие люди при первых признаках простуды или гриппа начинают пить горячий чай с лимоном и медом. Это и есть самая большая ошибка при употреблении меда в оздоровительных целях. При высоких температурах мед становится токсичным, буквально - превращается в яд, утрачиваются его целебные свойства.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.

Несмотря на то, что в кулинарии многих стран существуют рецепты выпечки или горячих блюд с применением меда, делать этого нельзя, Аюрведа настоятельно рекомендует отказаться от таких блюд.

Мед легко превратить в яд (instagram.com/biotorium)

Аюрведа называет мед мадху. В Аштанга хридая самхите - классическом труде по Аюрведе, лечебные свойства меда характеризуются так:

очень хорош для глаз и зрения

подавляет жажду

растворяет Капху

устраняет последствия отравлений

останавливает икоту

полезен при болезнях мочевыводящих путей, глистах, бронхиальной астме, кашле, поносе, тошноте и рвоте

очищает раны и залечивает их

стимулирует рост здоровой ткани на месте повреждения

недавно собранный мед является легким слабительным средством и способствует снижению веса

старый, долго хранившийся мед улучшает жировой обмен и устраняет Капху.

Лучше всего употреблять мед с теплой водой (фото: pexels)

А вот что говорится в аюрведическом тексте Бхавапракаща-нигханту о свойствах меда:

"Мед способствует лучшей абсорбции питательных веществ и формированию стула, способствует похудению, полезен для глаз и зрения, разжигает огонь пищеварения, полезен для голоса, обладает очищающим и заживляющим действием на раны и язвы, обладает смягчающим действием, наделен способностью глубоко проникать в ткани и сильно очищать телесные каналы.

Он улучшает цвет кожи, укрепляет интеллект, является афродизиаком, очищает и улучшает аппетит.

Применяется для лечения трудноизлечимых болезней кожи (включая псориаз, витилиго и пр.), геморроя, кашля, кровотечений, болезней капхи, двадцати типов болезней мочи (прамеха), включая сахарный диабет, ментальную усталость, обладает противопаразитарным действием.

Тошноте, астме, икоте, диарее, запоре, жжении, травмах и ранах, истощении и туберкулезе, является катализатором действия других лекарственных средств и немного увеличивает вата-дошу.

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Мед: от лекарства до яда (фото: pexels)

Как правильно употреблять мед

1. Чтобы мед сохранил целебные свойства, стоит добавлять мед в напитки температурой не выше 40-50 градусов.

2. Лучше всего - просто рассасывать мед во рту. Именно на слизистой оболочке рта и гортани начинается интенсивное усвоение меда, его полезных составляющих.

3. Также можно смешивать мед с горячими и пряными блюдами.