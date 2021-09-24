Применяли с античных времен: нутрициолог назвала средство для восстановления печени

Средство, которое люди применяют для восстановления печени еще с античных времен, - это расторопша.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по питанию, Наталья Нутри.

Расторопша пятнистая, молочный чертополох, в ее семенах насчитывают более 200 витаминов, минералов и полезных кислот. С античных времен чертополох применяли для лечения печени и желчного пузыря. А еще - меланхолии! В переводе с греческого, меланхолия означает "черная желчь".⁣⁣

И от меланхолии, и от плохого самочувствия (фото: pexels.com)

Но самый важный элемент, который содержится в расторопше, это силимарин. Силимарин - это не одно вещество, а природная композиция, состоящая из флаволигнанов, флавоноидов, полифенолов и жирных кислот.⁣⁣

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Действует на многие важные процессы в организме.

1. Содержит витамины Д, Е, К, В, аминокислоты и микроэлементы.

2. Помогает восстановить и укрепить клетки печени.

3. Силимарин - действующее вещество расторопши, мощный антиоксидант, помогает организму противостоять росту раковых опухолей и снижает вероятность их возникновения.

4. Помимо восстановления клеток печени, помогает и регенерации клеток почек!

5. Поддерживает уровень глутатиона, тем самым помогает печени нейтрализовать токсины, которые образуются от приема лекарств, алкоголя.

6. Помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре, снизить высокий уровень холестерина и сахара в крови.

Средство обладает антивозрастным действием (фото: pexels.com)

Обладает желчегонными свойствами, может растворять мелкие камни, а также выводить мелкий песок из желчевыводящих путей (при наличии крупных камней желательно обсудить прием расторопши с врачом).

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7. Уменьшает воспалительные процессы в организме, особенно в ЖКТ.

8. Обладает антивозрастным действием, защищает функции мозга, которые страдают в процессе старения.

9. Используется в комплексном лице лечение при снижении либидо, импотенции и геморрое.

10. При проблемах с кожей (псориаз, угревая цели, витилиго).

Внимание: лечебная терапия подбирается индивидуально, обратитесь к специалисту.