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Приводит к опасным последствиям: диетолог рассказала, стоит ли худеть на арбузах

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Среда 04 августа 2021 11:07
Приводит к опасным последствиям: диетолог рассказала, стоит ли худеть на арбузах Арбузы полезны, но в меру (фото: pexels.com)
Автор: RBC.UA

Пора арбузов наконец-то настала, теперь главное - научиться выбирать эту крупную ягоду правильно, чтобы вкусно, сладко и сочно!

"Утро с Украиной" на телеканале "Украина" рассказала читателям РБК-Украина о тонкостях выбора арбуза и о том, как правильно употреблять сладкий вкусности, чтобы избавиться от лишнего веса.

Журналисты программы отправились на рынок, где проверили несколько лайфхаков, как правильно выбрать арбуз.

  • Первый - по "половым различиям". Однако, выяснилось, что это самый настоящий миф.
  • А вот второй - по звонкому звуку - не подвел.

Но есть один фактор, который останавливает украинских покупателей - цена. Стоит ягода сегодня от 20 до 30 грн за килограмм. Но продавцы уверяют - совсем скоро цена пойдет на спад, ведь сезон только начинается. Но в действительности можно и раскошелиться, ведь, кроме вкуса, арбуз еще и очень полезен!

Приводит к опасным последствиям: диетолог рассказала, стоит ли худеть на арбузахИ вкусно, и с витаминами, и лишнюю воду выводит (фото: pexels.com)

Арбуз действительно очень полезен! Он содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы. Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей, рассказала врач-диетолог Карина Дайнеко.

Поэтому в сезон арбузов многие сидят на специальной диете. Но врачи предупреждают - это может нести в себе опасность.

Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой - это не полезно! Ведь приводит к резким "скачков" инсулина в крови, вследствие чего аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет.

Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру.

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Арбуз - очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм.

И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи - таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.

Раньше нутрициолог дала список овощей для нормализации работы желчного пузыря.

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