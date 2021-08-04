Призводить до небезпечних наслідків: дієтолог розповіла, чи варто худнути на кавунах

Пора кавунів нарешті настала, тепер головне - навчитися вибирати цю велику ягоду правильно, щоб смачно, солодко і соковито!

"Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла читачам РБК-Україна про тонкощі вибору кавуна і про те, як правильно вживати солодку смакоту, щоб позбутися від зайвої ваги.

Журналісти програми вирушили на ринок, де перевірили кілька лайфхаків, як правильно вибрати кавун.

Перший - за "статевими відмінностями". Однак, з'ясувалося, що це справжнісінький міф.

Однак, з'ясувалося, що це справжнісінький міф. А ось другий - по дзвінкому звуку - не підвів.

Але є один фактор, який зупиняє українців купувати солодкий смаколик - ціна. Вартує ягода сьогодні від 20 до 30 грн за кілограм. Але продавці запевняють - зовсім скоро ціна піде на спад, адже сезон тільки починається. Та насправді можна і розщедритися, адже, крім смаку, кавун ще й дуже корисний! І смачно, і з вітамінами, і зайву воду виводить (фото: pexels.com)

Кавун дійсно дуже корисний! Він містить багато вітаміну C, каротину, фруктози і глюкози. Особливість цієї ягоди в тому, що вона допомагає виводити воду з організму і сприяє виведенню солей, коментує лікарка-дієтолог Карина Дейнеко .

Тому в сезон кавунів багато хто сидить на спеціальній дієті. Але лікарі попереджають - це може нести в собі небезпеку. Коли людина харчується виключно глюкозою та фруктозою - це не корисно! Адже призводить до різких "стрибків" інсуліну в крові, внаслідок чого апетит ще більше посилюється і людина не схудне.

Хоча так звані розвантажувальні дні з кавуном можна практикувати. Але й тут треба знати міру.

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Кавун - дуже солодкий продукт, тому його краще вживати в першій половині дня і обмежуватись порцією до 300-350 грам.

І не поспішайте випльовувати з нього насіння. Адже в одній столовій ложці міститься багато цінних фітонутрієнтів та біологічно активних речовин, серед них і цитрулін, який сприяє розширенню судин. Та якщо вам важко і неприємно їх їсти, можете зробити кавуновий смузі - таким чином кісточок не відчуєте, а весь спектр вітамінів отримаєте.