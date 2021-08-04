Приводит к опасным последствиям: диетолог рассказала, стоит ли худеть на арбузах

Пора арбузов наконец-то настала, теперь главное - научиться выбирать эту крупную ягоду правильно, чтобы вкусно, сладко и сочно!
"Утро с Украиной" на телеканале "Украина" рассказала читателям РБК-Украина о тонкостях выбора арбуза и о том, как правильно употреблять сладкий вкусности, чтобы избавиться от лишнего веса.
Журналисты программы отправились на рынок, где проверили несколько лайфхаков, как правильно выбрать арбуз.
Но есть один фактор, который останавливает украинских покупателей - цена. Стоит ягода сегодня от 20 до 30 грн за килограмм. Но продавцы уверяют - совсем скоро цена пойдет на спад, ведь сезон только начинается. Но в действительности можно и раскошелиться, ведь, кроме вкуса, арбуз еще и очень полезен!
Арбуз действительно очень полезен! Он содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы. Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей, рассказала врач-диетолог Карина Дайнеко.
Поэтому в сезон арбузов многие сидят на специальной диете. Но врачи предупреждают - это может нести в себе опасность.
Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой - это не полезно! Ведь приводит к резким "скачков" инсулина в крови, вследствие чего аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет.
Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру.
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Арбуз - очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм.
И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи - таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.
Раньше нутрициолог дала список овощей для нормализации работы желчного пузыря.