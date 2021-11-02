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Продлевает молодость и улучшает работу печени: нутрициолог рассказала о пользе популярного сезонного продукта

Автор: Ольвия Агаркова

Плод граната – популярный продукт в наших широтах в осенне-зимний период, ведь он имеет уникальный витаминный состав, способный стать отличной профилактикой целого списка болезней и укрепить защитные силы организма.

Нутрициолог Юлия Макаренкова в Instagram рассказала о пользе граната.

Знаете два основных антиоксиданта, которыми может похвастаться гранат?

Гранат ценен своими полифенолами-антиоксидантами, они придают яркий рубиновый оттенок/пигмент семени граната.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что в аспекте нашего здоровья? Полифенолы работают своего рода щитом для наших клеток, защита от повреждений и хронического воспаления.

И так, два антиоксиданта: пуникалагин и эллаговая кислота.

Эллаговая кислота способна повышать внутренний пул антиоксидантов, улучшает работу печени, стимулирует образование коллагена. Ключевые свойства: антибактериальные, антигрибковые. Эллаговая кислота плохо растворима в воде и достаточно сложно усваивается.

Справедливости ради нужно сказать, что гранат не является лидером по содержанию аллаговой кислоты, стоит на третьем месте после малины и ежевики. Но все же сейчас сезон для граната.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Второй - пуникалагин, наиболее хорошо изучен, тоже соединение полифенолов. Попадая в организм, дальше перерабатывается в галлаговую и ту же эллаговую кислоту, при этом более биодоступен для усвоения в нашем организме. Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаления в суставах.

Зерна граната содержат фруктовые кислоты, полезны для пищеварения, улучшают аппетит и перистальтику.

Шкурку граната можно высушивать, измельчать и заваривать. Ротавирус, диарея - средство скорой помощи.

Напомним, что ранее нутрициолог Татьяна Дик рассказала, как избавиться от тяги к сладкому.

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