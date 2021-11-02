Продлевает молодость и улучшает работу печени: нутрициолог рассказала о пользе популярного сезонного продукта

Знаете два основных антиоксиданта, которыми может похвастаться гранат?

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Гранат ценен своими полифенолами-антиоксидантами, они придают яркий рубиновый оттенок/пигмент семени граната.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что в аспекте нашего здоровья? Полифенолы работают своего рода щитом для наших клеток, защита от повреждений и хронического воспаления.

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И так, два антиоксиданта: пуникалагин и эллаговая кислота.

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Эллаговая кислота способна повышать внутренний пул антиоксидантов, улучшает работу печени, стимулирует образование коллагена. Ключевые свойства: антибактериальные, антигрибковые. Эллаговая кислота плохо растворима в воде и достаточно сложно усваивается.

Справедливости ради нужно сказать, что гранат не является лидером по содержанию аллаговой кислоты, стоит на третьем месте после малины и ежевики. Но все же сейчас сезон для граната.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Второй - пуникалагин, наиболее хорошо изучен, тоже соединение полифенолов. Попадая в организм, дальше перерабатывается в галлаговую и ту же эллаговую кислоту, при этом более биодоступен для усвоения в нашем организме. Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаления в суставах.

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Зерна граната содержат фруктовые кислоты, полезны для пищеварения, улучшают аппетит и перистальтику.

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Шкурку граната можно высушивать, измельчать и заваривать. Ротавирус, диарея - средство скорой помощи.