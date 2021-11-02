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Подовжує молодість і покращує роботу печінки: нутриціолог розповіла про користь популярного сезонного продукту

Автор: Ольвія Агаркова

Плід граната - популярний продукт в наших широтах в осінньо-зимовий період, адже він має унікальний вітамінний склад, здатний стати відмінною профілактикою цілого списку хвороб і зміцнити захисні сили організму.

Нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram розповіла про користь граната.

Знаєте два основних антиоксиданти, якими може похвалитися гранат?

Гранат цінний своїми поліфенолами-антиоксидантами, вони надають яскравий рубіновий відтінок/пігмент насінню граната.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що в аспекті нашого здоров'я? Поліфеноли працюють свого роду щитом для наших клітин, захист від пошкоджень і хронічного запалення.

І так, два антиоксиданти: пунікалагін і елагова кислота.

Елагова кислота здатна підвищувати внутрішній пул антиоксидантів, покращує роботу печінки, стимулює утворення колагену. Ключові властивості: антибактеріальні, антигрибкові. Елагова кислота погано розчинна у воді і досить складно засвоюється.

Справедливості заради потрібно сказати, що гранат не є лідером за вмістом аллагової кислоти, стоїть на третьому місці після малини і ожини. Але все ж зараз сезон для граната.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Другий - пунікалагін, найбільш добре вивчений, теж з'єднання поліфенолів. Потрапляючи в організм, далі переробляється в галлагову і ту ж елагову кислоту, при цьому більш біодоступний для засвоєння в нашому організмі. Підтримує роботу серцево-судинної системи, покращує стан хрящової тканини, допомагає знизити запалення в суглобах.

Зерна граната містять фруктові кислоти, корисні для травлення, покращують апетит і перистальтику.

Шкірку граната можна висушувати, подрібнювати і заварювати. Ротавірус, діарея - засіб швидкої допомоги.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Тетяна Дік розповіла, як позбутися від тяги до солодкого.

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